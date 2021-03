Alicia Fernández: "La cantidad de comida que damos a nuestros perros y gatos no debe ser al azar ni por demanda"

La obesidad no es una epidemia que afecte solo a los humanos, sino que afecta también en gran parte a nuestras mascotas. De hecho, la prevalencia de la obesidad canina se encuentra entre el 22 y el 50%, y la de los felinos entre el 19 y el 52%. Al igual que ocurre en nuestro caso, un exceso de peso en perros y gatos puede tener repercusiones negativas para su salud a largo plazo, por lo que evitar la obesidad deber ser una prioridad entre los dueños de mascotas.

Alicia Fernández Vitali, especialista en nutrición canina y felina de AniCura Abros Hospital Veterinario, nos da algunas indicaciones de cómo hacerlo en esta entrevista.

La obesidad entre perros y gatos es bastante elevada. ¿A qué se deben estas cifras?

En general, dichos datos se deben a hábitos equívocos, por parte de los propietarios, en la mayoría de los casos por no tener conocimiento de que están alimentando a su mascota inapropiadamente y a que es muy complicado que las mascotas hagan ejercicio si no salen de casa.

El momento de darles la comida muchas veces se emplea como una expresión de cariño hacia los perros o los gatos. Los cuidadores piensan que están haciendo feliz a su amigo por ofrecerles lo que les gusta y en la cantidad que demandan, pero lo que logran inconscientemente de esta manera es sobrealimentarlos y provocar una patología tan importante como la obesidad.

Si bien existen otros factores que favorecen el sobrepeso como son la edad, la raza, la esterilización y determinados medicamentos o enfermedades, no debemos olvidar que la vida, cada vez más estresante y absorbida por el trabajo, hace que se les dedique, a nuestras queridas mascotas, menos tiempo para el ejercicio y el juego.

O sea, que les damos de comer demasiado a nuestras mascotas y hacen poco ejercicio…

Sí, ambas cosas se combinan de una forma increíblemente negativa para hacerles perder su peso ideal, su estado de salud y, en definitiva, acortarles su esperanza de vida. El riesgo de sufrir obesidad es inversamente proporcional a la cantidad de ejercicio realizado.

Si hablamos de los perros, es más fácil organizar juegos y sacarlos a pasear o a correr. Para los canes glotones existen comederos slow eat e interactivos, que ayudan a comer más despacio, de ese modo se sentirán más saciados y tendrán una mejor digestión.

En el caso de los gatos que salen al exterior no suelen tener problema con la comida y saben administrarse, pero en los gatos “indoor”, los cuidadores deberán enriquecer el ambiente. Esto se logra teniendo en casa lugares en altura donde el gato pueda acceder y encontrar un pequeño comedero o algún juguete de su gusto. Necesitamos que se mueva y lo hará solo si algo lo motiva. Existen también para los gatos juguetes y comederos interactivos que los entretienen mucho y los obligan a moverse y a comer más despacio. Así mismo, se les puede motivar a hacer ejercicio saltando para atrapar una pluma, un ratoncito o una pelota con cascabeles… ¡Suelen encantarles!

¿Qué consecuencias tiene para la salud de nuestras mascotas tener obesidad?

Existen enfermedades asociadas a la obesidad, como la diabetes mellitus, la osteoartritis, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la infertilidad, la hiperlipidemia, las enfermedades dermatológicas, renales y urinarias, las afecciones respiratorias, el cáncer y la intolerancia al ejercicio físico y al calor; sin olvidarnos que los riesgos quirúrgicos y anestésicos son mayores si el perro o el gato sufre sobrepeso u obesidad al momento de la cirugía.

Es una pena ver, en los gatos con mucho sobrepeso, como dejan de acicalarse al no poder hacerlo, algo que les gusta y lo necesitan, ya que son extremadamente limpios. Esta es una situación que les estresa mucho. Por eso generalmente notamos en estos gatos que su piel y su pelo ya no lucen tan bonitos.

En los perros, incluso jóvenes, nos damos cuenta cómo su actividad física se ve menguada por el sobrepeso, su respiración se nota realmente afectada y la interacción con la familia es mucho más pasiva.

¿Qué podemos hacer para evitar estas cifras?

Está claro que si los cuidadores de mascotas alimentan correctamente a su mascota y el ejercicio forma parte de su rutina diaria, estas altas cifras se evitarían. Mi recomendación es recurrir al veterinario. Nadie como él sabrá orientar a los cuidadores en los pasos a seguir en esta tarea que requiere concienciación, dedicación y paciencia. No solo basta con la voluntad por parte de los propietarios, sino que también es importante el consejo apropiado y el seguimiento adecuado por parte del profesional ya que cada mascota es única al igual que su dueño, por lo que los profesionales adaptarán los consejos, las pruebas, la dietas, los ejercicios, en cada caso de la manera más conveniente tanto para prevenir como para curar la obesidad.

¿Cómo calculamos la cantidad de comida que damos a nuestras mascotas?

La cantidad de alimento que damos a nuestras mascotas no debe ser dada al azar ni por demanda. Detrás de los sacos de pienso o en las etiquetas de los alimentos húmedos vienen indicadas las cantidades sugeridas por el fabricante para el peso del animal. Ahora bien, no todos los piensos vienen con esa diversidad. Cuanto más baja sea la gama del alimento, menos variedad tendremos y por lo tanto las sugerencias del saco serán muy generalistas.

Además, hay alimentos industriales que se elaboran según el tamaño, la edad o el estado fisiológico de la mascota. Es aconsejable guiarse por esa tabla y proporcionarle la cantidad que corresponde para el peso ideal del perro o del gato, pero… ¿cómo sabemos si nuestra mascota está en su peso óptimo? Para esto el veterinario es el mejor aliado, es la persona en la que confiamos la salud de nuestro querido amigo, ¿quién mejor que él para orientarnos? Nadie va a ser más objetivo

Lo importante es medir o pesar la cantidad diaria del alimento que le corresponde al animal y saber que debemos incluir en esa cantidad el 10% de kcal en premios, si es que se les dan. En todo caso, siempre es recomendable controlar el peso de la mascota dos o tres veces al año.

¿Cuántas veces deberían comer al día?

Los perros adultos y senior deberían comer dos o tres veces al día. Aunque hay determinadas patologías que requieren que se ingieran más tomas diarias y más pequeñas para facilitar la digestión y el metabolismo.

Si hablamos de cachorros, tendremos que adaptar la cantidad de tomas según los días o meses que tengan. Cuanto más pequeños necesitarán comer más a menudo.

En los perros no es recomendable dejar la comida para que coman a voluntad salvo en los casos de las madres que están amamantando a sus cachorros. De esta manera también se estará afirmando quién es el amo y por lo tanto quién impone las pautas.

En los gatos lo aconsejable es que tengan siempre pienso en sus comederos, puede estresarse mucho si no es así. Su hábito natural es ir a comer al menos veinte veces al día, a esto lo han heredado de sus ancestros…alimentarse de a poco y cazando pequeñas presas, por eso les gusta tanto que su comida no esté tan al alcance de la mano, les encanta “cazar” … ¡Su excelente olfato e instinto les permitirá no morirse de hambre!

¿Es mejor darles comida cuando piden o con un horario y cantidades fijas?

Horario y cantidad, ambas cosas son fundamentales no solo para su salud, sino también, como he dicho anteriormente, para su educación.

¿En qué casos debemos dar fórmulas especiales, más ligeras…?

Con la cantidad, variedad y oferta de alimentos que existen en el mercado es muy fácil no poder centrarse en qué es lo mejor para alimentar a nuestro amigo y qué calidad estoy comprando. Si nos referimos a fórmulas especiales light, debemos diferenciarlas de las hipocalóricas, las cuales tienen aún menos kilocalorías y son dietas que deben prescribir los veterinarios.

Si nuestra mascota no sobrepasa el 15% de su peso ideal, podemos darle una dieta light en la cantidad indicada por el fabricante para su peso óptimo, no para el que tiene, si no la mantendríamos en ese sobrepeso. Pero si el porcentaje es mayor lo recomendable sería darle una dieta con menos kilocalorías, la cual suele tener incrementada la cantidad de fibra y de proteína para otorgarle más saciedad.

Está claro que siempre querremos lo mejor para nuestros amigos porque se lo merecen, pero… ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos en nuestras manos! Nada más y nada menos que su salud.