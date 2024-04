Cómo han conseguido que muchos jóvenes vascos vayan a votar a Bildu

Muchos menores de 25 años no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Por supuesto, no tienen ni idea de que un funcionario de Prisiones, José Antonio Ortega Lara, estuvo secuestrado en un zulo de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 1,8 de altura más de 500 días. Tampoco saben que en 1987 un coche-bomba mató en un Hipercor de Barcelona a 21 personas y que otra bomba mató a 6 niños en una casa-cuartel de Zaragoza. En general, apenas saben de la acción de ETA. Y no es su culpa. Muchos de sus colegios no han profundizado en esa gran lacra de la historia reciente de España. Pero se da una gran paradoja. Puede ocurrir que un joven del pueblo más lejano de Canarias sepa más del terrorismo que asoló a España que otro joven que viva en el centro del País Vasco.

Vitoria, la capital política del País Vasco, acoge el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Ese centro es un museo que todo ciudadano que vive en España y tenga cierto interés por su historia reciente tendría que visitar. Tiene una réplica exacta de ese zulo en el que se enterró en vida a Ortega Lara. Vídeos de multitud de atentados, fotos del antes… y del después. Hay textos manuscritos, fotos familiares previas, que te ayudan a poner en contexto las vidas que han roto. El memorial recuerda a todos los españoles víctimas del terrorismo. Incluye por ejemplo el marco del armario en el que estuvo secuestrado por los Grapo el empresario Publio Cordón. Y hay una gran parte dedicada al 11-M.

Ese museo se levantó por un único motivo: es un memorial. Se trataba de que fuesen los adolescentes de este país, de que las nuevas generaciones de españoles no olvidasen la historia negra de España, igual que se ha hecho en otros países que han sufrido el terrorismo. Los dos grandes partidos políticos han actuado con bastante honestidad. El memorial se impulsó durante el mandato de Mariano Rajoy, pero la inauguración llegó en la época de Pedro Sánchez, quien en todo momento lo ha apoyado y ha mantenido tanto sus fondos como su independencia, gestionado siempre por un experto de indiscutible prestigio, Florencio Domínguez.

Cada año, las salas de ese memorial reciben, además de a muchos adultos, a cientos de alumnos... pero hay algo que chirría. Llegan de bastantes colegios, pero son de La Rioja, de Madrid, de Valencia, de Aragón… Pero no del País Vasco. Ha habido años que solo un colegio del País Vasco ha decidido llevar ahí a alguna de sus clases. Y fue el Colegio Alemán. Los responsables de esa educación vasca (y no son solo los profesores, entran ahí muchos más actores) tienen su parte de responsabilidad en el resultado electoral que habrá este domingo. Según el CIS, el 36% de los votantes entre 18 y 24 años tienen previsto votar a Bildu. Han hecho bien el trabajo que se habían impuesto.