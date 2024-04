Fue el pasado mes de febrero, cuando Sumar y Podemos confirmaron que irían por separado a las elecciones vascas. Se rompieron las negociaciones sobre una posible coalición por "falta de confianza" y se decidió que no habría candidatura de unidad.

Hasta ese día, la candidata de Podemos, Miren Gorrotxategi, dijo estar dispuesta a no ser la aspirante a Lehendakari. Hasta ese día, la diputada vasca aceptaba quedar detrás de la elegida por Sumar, Alba García, que hasta hace dos días era asesora del partido morado. Pero no. No ha habido unidad y Gorrotxategi es candidata de Podemos Euskadi a lehendakari.

Revolución Francesa, diversidad cultural y minorías

Miren Edurne Gorrotxategi Azurmendi nació en Abadiano (Vizcaya), el 18 de septiembre de 1967, en el seno de una tradicional familia vascoparlamente, siendo el euskera su lengua materna. Vive en Durango, está casada y tiene dos hijos.

Miren Gorrotxategi. EP

Se licenció en Derecho en la Universidad del País Vasco en 1991 y después se diplomó en Derecho Medioambiental también en la Universidad del País Vasco. Como jurista, está especializada en el Derecho medioambiental, en la gestión de la diversidad cultural, en las minorías, en el interculturalismo y en las lenguas.

Desde 1996 es titular de escuela universitaria de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. Apasionada de la filosofía política de la Revolución Francesa, Gorrotxategi se declara feminista, ecologista y euskaldún. En el ámbito académico, centró su trabajo en los derechos fundamentales, especialmente en el derecho de igualdad desde la perspectiva del derecho a la diferencia cultural.

El laberinto de la izquierda vasca no nacionalista

Miembro de Podemos-Ahal Dugu por la candidatura de Euskal Hiria, fue elegida senadora por Vizcaya en 2015 y reelegida en 2016. Estuvo toda esa legislatura, hasta 2019. Fue la candidata del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea del Senado para presidir esa cámara.

Miren Gorrotxategi PODEMOS EUSKADI - Archivo

Formó parte del sector de Podemos afín a Pablo Iglesias y estuvo en la ejecutiva de Podemos-Euskadi junto con Roberto Uriarte. En 2017 presentó su candidatura para ser la líder del partido, pero Lander Martínez ganó las primarias por unos pocos votos. Esa persona es ahora el secretario general de Sumar Mugimendua y la persona que ha decidido dar por rotas las negociaciones para una candidatura de unidad por desconfianza insalvable.

Afín a Pablo Iglesias

En 2019, Gorrotxategi dejó el Senado por el Congreso de los Diputados, pero sólo entre mayo y septiembre de aquel año. En 2020, fue elegida candidata de la coalición electoral Elkarrekin Podemos (formada por Podemos Euskadi, Ezker Anitza-IU y Equo) a lendakari para las elecciones al Parlamento Vasco, tras enfrentarse a la "errejonista" Rosa Martínez en las elecciones primarias del partido.

Gorrotxategi salió elegida diputada del Parlamento Vasco y ha ejercido como líder y portavoz del grupo parlamentario Elkarrekin Podemos-IU (Pilar Garrido, también afín a Pablo Iglesias se convirtió en la secretaria general de Podemos Euskadi, sucediendo a Lander Martínez).

Gorrotxategi, con Pablo Iglesias en un acto de la campaña de 2020. H.Bilbao / Europa Press

Del 15% al 2% de los votos, dicen las encuestas

Los vascos votan el 21 de abril para elegir los 75 diputados del parlamento autonómico. Según la media de los sondeos, Podemos no llegará al 2% de los sufragios. En 2016 llegó a conseguir casi el 15% y 11 escaños.

Según el Sociómetro vasco, en las elecciones de abril Podemos logrará dos escaños (por uno de Sumar); el sondeo de EITB Focus les da sólo uno (por dos de Sumar); y la encuesta de Ikerfel-El Correo otorga a Sumar esos tres escaños en hipotética disputa.

En febrero, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, a Gorrotxategi se le preguntó si se planteaba la posibilidad de quedar fuera del Parlamento Vasco. "Euskadi no es Galicia", respondió, entre otras cosas, porque a diferencia de en Euskadi en Galicia no existía un espacio confederal en el Parlamento y porque en Galicia se necesita el 5% para entrar y en Euskadi un 3%.

Actualmente, el Parlamento vasco está compuesto por 31 representantes del PNV, 21 de EH Bildu, 10 del PSE-EE, 6 de Elkarrekin Podemos, 6 de PP-Cs y 1 de Vox.