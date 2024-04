Javier de Andrés y su reto de "abrir la mente" a los vascos para combatir "el cerrazón" del PNV

"Ser vasco es una forma de éxito de ser español; para los populares vascos no supone ninguna contradicción el hecho de querer a Euskadi y querer a España". Con esta reflexión, Javier de Andrés asumía el pasado mes de noviembre el liderazgo del PP en País Vasco tras una "transición modélica sin fisuras", —como presume su entorno— de su antecesor Carlos Iturgaiz. Una reflexión con el que de Andrés también anticipaba su plan para Euskadi al tiempo que sacaba a relucir su lado comunicador. Porque al fin y al cabo eso es lo que ha sido siempre: un periodista, un escritor y un gran "conversador" e "intelectual" según sus compañeros que acabó por convertirse en un político cuyo reto es el de "abrir la mente" a los vascos para combatir "el cerrazón" del PNV.

Como vitoriano ha asistido en sus 57 años de vida al que considera un proyecto erróneo del nacionalismo vasco. No cree que el PNV haya gestionado mal el territorio sino que sigue enfrascado en una estrategia con más de cuatro décadas de antigüedad. Y eso es lo que propone cambiar de cara al 21 de abril, en la que serán sus primeras elecciones al frente del partido al que está afiliado. Su objetivo es reducir las trabas para vivir en País Vasco, sin olvidar el arraigo. Por ejemplo, siendo más flexibles con la obligatoriedad del euskera. Y eso que es el idioma que frecuentan en casa su mujer y sus tres hijos.

Consciente de las limitaciones del PP en País Vasco, donde PNV ha mantenido casi siempre el monopolio del centro-derecha, se afilió a principio de los 90 al partido recién refundado. Su hermano, y desde entonces padrino político, le animó a sumarse al partido del que él mismo formaba parte. Para entonces de Andrés ya estaba graduado en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco y comenzó en 1995 su carrera laboral en la comunicación del partido. Primero fue Jefe de Prensa del PP de Álava (1995-1999) y luego Director de Juventud (1999-2000) y más tarde pasó a Comunicación (2000-2003) y a Gabinete (2003-2004) en la Diputación Foral de Álava. "Como periodista, tiene inquietud por comunicar, es muy directo porque sabe lo que es necesario decir", sostienen quienes trabajan con él de cerca.

El popular se aferraba a este puesto de comunicación pese a la insistencia de los suyos de saltar al otro lado. Se convirtió en el "hombre de confianza" de Ramón Rabanera, quien le dio la oportunidad de romper la fina línea entre la comunicación de partido y la política. De Andrés se resistió, pero acabó cediendo cuando dos de sus compañeros se marcharon de Euskadi en el momento más activo de ETA. "No me arrepiento, siempre me ha gustado la política".

Así fue cómo el actual candidato a la Lehendakaritza se postuló a la Presidencia de la Diputación Foral de Álava entre 2007 y 2015, llegando a gobernar en esta última legislatura y perdiéndola de nuevo en las siguientes a costa de PNV. Hasta que la moción de censura al líder de su partido Mariano Rajoy en 2018 le animó a darse un descanso. En los siguientes años volvió a la actividad periodística, colaborando en varios medios de comunicación. Incluso, en pandemia, escribió varios ensayos sobre la lucha de los fanatismos, que publicó hace un par de semanas bajo el título Colisión de Utopías, editado por la fundación del PP Reformismo XXI y con el prólogo escrito por Alberto Núñez Feijóo.

Fue la llegada de este último a la política nacional lo que suscitó la vuelta del político vasco. Sus compañeros de Euskadi reclamaron su liderazgo para tomar el relevo de Iturgaiz. De Andrés, sorprendido por la acogida, aceptó representar la candidatura en País Vasco, bajo la premisa de que "ser vasco es una forma de éxito de ser español".