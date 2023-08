Nueva campaña de vacunación covid: ¿a quién se dirige? ¿protege de nuevas variantes?

La próxima campaña de vacunación de la gripe de este otoño volverá a incluir una dosis de recuerdo contra la covid a los mayores de 60 años y a todas las personas con condiciones de riesgo de enfermar gravemente si se contagian de coronavirus SARS-CoV-2. Así lo establecen las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública este verano. Será la segunda campaña con pinchazo contra el coronavirus incluido y la primera en la que se pueda disponer de la fórmula española elaborada por Hipra y aprobada el pasado mes de abril.

Según el documento elaborado por Sanidad, teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual de covid-19, se recomienda la vacunación durante la temporada de otoño-invierno (2023-2024) a las personas de 60 años o más, a todo aquel a partir de los cinco años que viva en una residencia o centro de discapacidad, y a la población con otras patologías de riesgo.

Entre ellas, las autoridades sanitarias citan enfermedades como diabetes, síndrome de Cushing, obesidad mórbida, enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias, incluyendo displasia bronco-pulmonar, fibrosis quística y asma, trastornos renales o de coagulación de la sangre, alcoholismo, inmunosupresión, cáncer o celiaquía. Asimismo, incluye enfermedad inflamatoria crónica, trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva (como síndrome de Down o demencia) y mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación o hasta seis meses después del parto.

Desde Sanidad también recomiendan vacunar a las personas convivientes con casos de alto grado de inmunosupresión (trasplantados o VIH, por ejemplo) o con mayores de 60 años o personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones en caso de padecer la infección. Sin embargo, "no se recomienda la vacunación de población infantil y adulta que no forme parte de la población diana", es decir, a los menores de 60 años sanos que ya cuenten con la pauta de vacunación completa. Para ellos, y considerando la actual situación epidemiológica marcada por la estabilidad y la inmunidad ya adquirida en la población general, "no se justificaría" una nueva dosis.

El presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos López Hoyos, sí cree que es "probable" que haya que administrar un refuerzo de la vacuna de covid, pero "no necesariamente de más de 60 años, sino a los grupos de riesgo" como las personas con patologías crónicas, de edad avanzada o con inmunosupresión que evite una respuesta adecuada. De hecho, apunta a 20minutos que no sería necesario vacunar a las personas de más de 60 años sin ninguna patología. "No tienen especial riesgo", considera. "No tenemos un punto de corte fino para la edad, entre mayores de 60 y mayores de 65, pero es más importante cuanto más avanzada sea porque el riesgo de desarrollar covid grave si se infectan es más alto", coincide el epidemiólogo Salvador Peiró. En la campaña de vacunación del otoño pasado, el 61% de las personas mayores de 60 años recibieron el recuerdo, porcentaje que ascendió al 77% para las de 80 años o más, según los datos del Ministerio.

En este sentido, la SEI apuesta por realizar estudios de respuesta inmunitaria celular para decidir a quién vacunar en el caso de la población vulnerable y defiende que los servicios de inmunología de los hospitales españoles están "más que preparados" para realizar este tipo de mediciones de la respuesta inmunitaria a largo plazo.

El Ministerio incluye igualmente al personal sanitario y resto de plantilla de centros sanitarios y sociosanitarios, así como a los miembros de los servicios públicos esenciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de Protección Civil, entre las personas a las que recomienda reforzar la protección frente a la covid. Siempre y cuando hayan pasado al menos cinco meses desde la última infección o dosis previa.

Primera campaña con Hipra

La vacuna española contra la covid, desarrollada por la farmacéutica Hipra y bautizada comercialmente como Bimervax, fue aprobada el pasado mes de abril y esta será la primera campaña de vacunación estacional de gripe y covid que cuente con estas dosis. Se trata de una fórmula de proteína S de las variantes alfa y beta de SARS-CoV-2 que también ha demostrado capacidad de neutralización frente a la cepa ómicron BA.1.

Tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) han recomendado que las vacunas a administrar en la próxima temporada 2023-2024 sean monovalentes frente a la subvariante XBB de la cepa ómicron, preferiblemente XBB.1.5, que asegure protección frente a las cepas circulantes. Hasta ahora, no se ha aprobado ninguna vacuna que cumpla estos requisitos, aunque Sanidad espera "que se autoricen antes del comienzo de la temporada 2023-2024", que tendrá lugar en el mes de octubre. "La fecha podrá adaptarse en función de la disponibilidad de vacunas", reza el informe de Sanidad, aprobado el 12 de julio.

El también investigador de FISABIO Salvador Peiró opina que "habría que vacunar con las nuevas vacunas frente a XBB" dado que los estudios de laboratorios con anticuerpos neutralizantes (que protegen frente a la infección) y la situación actual de repunte de casos (sin gravedad en general, pero que puede ser de riesgo para los más vulnerables) sugieren que "las vacunas con la cepa ancestral y frente a variantes iniciales ómicron apenas ofrecen protección frente a las cepas XBB".

No obstante, las dosis adaptadas a las últimas variantes circulantes actualmente están en fase de desarrollo. Para López Hoyos, "va a estar difícil" que lleguen a estar aprobadas para octubre "porque el ritmo de revisión ya no es de emergencia [la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el fin de la emergencia internacional por la pandemia el pasado mes de mayo]. Es más fácil que tengamos las primeras adaptadas a ómicron de Pfizer o la de Hipra, que es una buena vacuna porque al ser con otro tipo de construcción, de proteína recombinante, puede ser muy útil para inducir una respuesta más duradera y variada", expone.

El portavoz de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, agrega a este periódico que "Pfizer, Moderna y Novavax ha presentado vacunas adaptadas a las nuevas variantes [XBB], pero ya han aparecido otras nuevas [EG.5, comúnmente llamada Eris]", pero "hay que esperar a la publicación de los resultados [de los ensayos previos] y a autorización. En caso evidente de no llegar, se habría que vacunar con las actuales, que siguen tienen una buena efectividad frente a enfermedad grave y muerte". Las reservas de Sanidad cuentan con inyecciones de Pfizer adaptadas a las ómicron BA.4-5, Moderna para BA.1 y BA.4-5, de Sanofi y de Hipra. Estas dos últimas, de proteínas recombinantes, han demostrado desencadenar protección frente a BA.1.

Las actuales recomendaciones de vacunación emitidas por el Ministerio están sujetas a cambios en función de la situación epidemiológica, que actualmente está registrando un repunte de infecciones pero las hospitalizaciones ya van a la baja, según los datos del sistema centinela publicados por el Instituto de Salud Carlos III. "Este mes de agosto ha aumentado la incidencia covid, pero el impacto en hospitales no ha sido tan grande y ya está volviendo a caer. No creo que haya un cambio de situación", admite el presidente de los inmunólogos. Respecto a si la vacunación de la covid se establecerá anualmente, el especialista admite que "es probable" pero aún no lo tiene claro: "Se necesita mucha más evidencia para definir la respuesta inmunitaria que tenemos y determinar cada cuánto hay que vacunarse".