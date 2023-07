Qué se considera baja o alta participación en unas elecciones generales

Las elecciones generales se celebrarán este domingo 23 de julio, tras el adelanto electoral anunciado el pasado mes de mayo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ese día un total de 37.466.432 personas podrán ejercer su derecho al voto, de las cuales poco más de dos millones se encuentran en el extranjero. Además, cabe destacar que más de un millón y medio de ciudadanos podrán votar por primera vez, puesto que en las elecciones anteriores todavía no habían cumplido la mayoría de edad, según ha indicado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La jornada electoral comenzará con la apertura de los colegios a las 9.00 horas, los cuales cerrarán, como de costumbre, a las 20.00 horas. A partir de ese momento comenzarán a contarse los votos y se revelará cuál fue el partido más votado por los ciudadanos. Tras el escrutinio también se sabrá si la participación del electorado en los comicios ha sido alta o baja. Pero, ¿qué se considera alta o baja participación en unas elecciones generales?

La respuesta a esta pregunta varía dependiendo del país que se hable. Sin embargo, la realidad es que la participación electoral en las democracias de todo el mundo ha disminuido con el paso de los años, según indica el artículo The Generational and Institutional Sources of the Sources of the Global Decline in Voter Turnout de la Universidad de Cambridge. El informe apunta al cambio generacional y al aumento del número de instituciones electivas como las principales causas de esta tendencia.

En la historia reciente de la democracia española se han celebrado un total de 15 elecciones generales. Los primeros comicios, celebrados en junio de 1977, contaron con una participación del 78,8% y como resultado salió victorioso el partido Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez. En las siguientes elecciones volvió a ganar dicha formación, pero a partir de allí las victorias se repartieron entre el PSOE, que ha ganado en ocho oportunidades, y el PP, que lo ha logrado cinco veces.

Las elecciones generales con la tasa más alta de participación de la historia de la democracia se celebraron en octubre de 1982, puesto que un 80% de los electores acudieron a las urnas para ejercer su derecho al sufragio. Ese año obtuvo la victoria el PSOE de Felipe González. Por su parte, los comicios con la tasa más baja de participación fueron los de noviembre de 2019, debido a que solamente un 66,2% de los ciudadanos votaron, según se indica en los datos del Ministerio del Interior.

La tasa media de participación en elecciones generales en España es del 72,1%, por lo que para algunas personas será necesario que el 23-J el porcentaje de votantes sea superior a dicha cifra para considerar que la participación fue elevada. No obstante, para otras personas bastará con superar los resultados de los últimos comicios electorales.

Al comparar la participación del electorado en España con la de otros países todo cambia. Si se toma en consideración la participación en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos (62,8% según el Pew Research Center) se puede pensar que en España esta suele ser elevada. Sin embargo, si se toman los datos de países como Suecia, Bélgica, Holanda o Dinamarca se podría concluir que en España la participación no es tan elevada, puesto que en estos países los datos se sitúan entre el 75 y el 80%. Entre los países con mayor participación también destacan las naciones latinoamericanas, debido a que en Uruguay, Perú y Argentina el porcentaje de participación en sus últimos comicios fue de entre el 80 y el 90%.