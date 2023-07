Teresa Jordà: "Hemos logrado eliminar el delito de sedición y eso nos da condiciones buenas para cuando lo volvamos a hacer"

La hasta el pasado junio consellera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, se ha incorporado a la candidatura de ERC para las elecciones generales de este domingo 23 de julio como número dos y hace tándem con el cabeza de lista, Gabriel Rufián. Afirma que su partido es el único que puede "proteger los intereses de los catalanes" frente a un posible Gobierno del PP con el apoyo de Vox o del PSOE. Llama a la unión de las formaciones independentistas para tener "suficiente fuerza" para que se convoque un referéndum de autodeterminación.

¿Cómo ha vivido el cambio de consellera de Acció Climàtica a candidata al Congreso?De entrada, con perplejidad, porque después de cinco años y de estos últimos seis meses en que la sequía se ha ido agravando, estaba al 100% abducida con el día a día del Departamento. De la noche a la mañana, a la dirección del partido le pareció adecuado que pudiera apoyar a Gabriel Rufián como número dos de las listas por Barcelona. Dije que sí en el minuto cero porque me debo a las siglas en las que milito, teniendo claro que en el departamento no habría ningún cambio drástico en la hoja de ruta, porque en plena sequía no conviene. Fue un cambio de chip muy rápido, porque enseguida hicimos precampaña, y los primeros días llevaba un poco los dos sombreros.

¿Qué piensa de la posibilidad de que la Moncloa pueda llevar al Constitucional la ley contra la sequía aprobada por el Govern?Lo veo con mucha perplejidad. Estamos con la sequía más importante que hemos tenido en el siglo XXI, porque es más severa que la de 2008, lo que pasa es que estamos mejor preparados que entonces. En julio de 2023 tenemos los pantanos al 30% y las desalinizadoras están yendo al 100%, cuando hace un año debían de estar yendo al 48%. Esta es la prueba objetiva de que a este país le hacía falta un plan de emergencia ante la sequía, con medidas para que los ayuntamientos puedan hacer obras para poder abastecer de agua de beber. Y va y el Gobierno, que todavía no tiene acabado su plan de sequía, nos impugna esta ley al Constitucional. Es una constatación más de que el PSOE no tiene ningún proyecto para Cataluña, sino que parece que juegue en contra.

Jordà cree que "el independentismo está desorientado, enfadado". MIQUEL TAVERNA

Han hecho un llamamiento a Junts y la CUP a consensuar el precio de una posible investidura a Sánchez. ¿Todavía piensan que es posible la unidad del independentismo después de las críticas de Junts hacia ustedes?Nosotros hace mucho tiempo que sabemos quién es el enemigo a abatir, que es este régimen del 78, este Estado que avala la monarquía y el bipartidismo del PP y el PSOE. No son los independentistas. Y pensamos que para conseguir un reto tan importante como liberar el país, teniendo en cuenta que el reino de España nos ayuda muy poco, solo servirá ser más fuertes. Hay que dejar de perder el tiempo, trabajar y construir esta mayoría que nos tiene que llevar a la liberación nacional. Solo lo lograremos juntos. Que dejen de equivocarse de enemigo. Y si lo que cuestionan es una estrategia, que pongan otra encima de la mesa. Lo que necesitamos es ser más fuertes y que el independentismo gane todas las elecciones y las instituciones estén gobernadas por independentistas. Esta es la vocación de ERC.

"El enemigo a abatir es este régimen del 78, este Estado que avala la monarquía y el bipartidismo, no los independentistas"

¿El pacto entre Maragall y Trias en el Ayuntamiento de Barcelona fue un paso para intentar un acercamiento?Los partidos los hacen las personas, pero para ir bien, no tendrían que tener demasiadas almas. ERC es un partido que se quiere intentar parecer al máximo a la sociedad que quiere representar, y hay gente muy diversa, pero nunca pactará con el PP. El señor Trias, a quien yo respeto muchísimo y fue el claro ganador de las elecciones y se entendió con Maragall con un programa, no dejó de decir en alguna ocasión que se tenía que estar abierto a pactar con el PP para evitar un posible acuerdo con Vox, pero nosotros, de entrada, no criticamos a Junts, porque no son nuestros adversarios. Hasta que el independentismo no entienda que lo que tenemos que hacer es gobernar en todas partes para demostrar que gobernando bien podemos conseguir a más independentistas para acabar ganando el proyecto, no ganaremos la independencia. No se trata de quitarse independentistas entre un partido y el otro, sino de lograr nuevos.

Jordà dice que apuesta por mantener la mesa de diálogo gobierne quien gobierne. MIQUEL TAVERNA

En las municipales, a ERC no le fue bien. ¿Lo atribuyen, en parte, a la abstención?Absolutamente. El sector independentista, en general, se quedó en casa, no fue a votar otras opciones, y esto afectó a ERC, Junts y la CUP. Yo creo que en general el independentismo está desorientado, enfadado. Han pasado muchas cosas desde el 1-O y la clase política no ha hecho lo suficiente. Ya no sé si autocrítica, pero se tiene que hacer un análisis importante. Nosotros hemos analizado qué hicimos bien, mal, qué no volveríamos a hacer, qué tenemos que mejorar... Todo esto está plasmado en el libro 'Volveremos a vencer', de Marta Rovira y Oriol Junqueras. Lo que se tiene que hacer pasa por acumular mucha más fuerza, no por liberar el país en 18 meses. Si hay alguna estrategia mucho más rápida, encantados de sumarnos, pero nosotros tenemos esta.

Entre las elecciones municipales y las generales solo habrán pasado unos dos meses. ¿Creen que es tiempo suficiente para que el independentismo mejore los resultados?Estoy convencida de que sí, porque nos jugamos mucho. Tenemos delante un neofranquismo que amenaza con gobernar nuestras vidas, y esto quiere decir lapidar la lengua, la escuela catalana, nuestro autogobierno, nuestra cultura, nuestras infraestructuras, nuestros derechos, muchos de ellos adquiridos hace muchos años con mucho sudor y lágrimas, incluso con alguien que se dejó la vida. Tenemos un PSOE que cada vez se está yendo más a la derecha y se parece más al PP, que no tiene proyecto ante el conflicto político que hay en Cataluña, y tenemos un PP que cada vez quiere asemejarse más a Vox. Y, desgraciadamente, la supuesta izquierda española, que es Sumar, ha perdido el referéndum por el camino, a pesar de que lo llevaba a su programa electoral. La única opción que puede defender de verdad Cataluña y proteger los intereses de los catalanes es ERC. Quiero pensar que seguro que los otros partidos independentistas también van en la misma dirección.

Jordà, durante la entrevista. MIQUEL TAVERNA

¿Qué balance hace de estos últimos años de legislatura?Hacemos una valoración buena, teniendo en cuenta que hemos sido 13 diputados ante 350 en el Congreso. Hemos conseguido que hoy nueve personas que estaban en la prisión solo por permitir votar, no por robar, duerman en su casa. Hemos logrado eliminar el delito de sedición, que no solo puede beneficiar al Govern en el exilio o en la cárcel, sino a los más de 4.000 represaliados que tenemos en el país, y nos da unas condiciones buenas para cuando lo volvamos a hacer. También hemos hecho sentar al Gobierno en una mesa de negociación, cuando la ciudadanía de Cataluña clamaba diálogo. Nosotros defendemos el referéndum, que está avalado por el 80% de la población, y conseguimos ganar el marco cultural y mental de que en Cataluña no hay un problema entre catalanes, sino un conflicto político con el Estado español, y esto es un gran avance. Y también estiramos al PSOE para hacer mucho más progres aquellas leyes que ayudan a vivir mejor a la ciudadanía. Muchos otros han mirado desde la barrera, que es muy fácil.

¿Han sentido que Junts y la CUP les han dejado solos?Hemos sentido poco apoyo por parte del independentismo, cuando sencillamente hemos hecho lo que dijimos que haríamos. Rufián siempre explica que entre votos a favor y abstenciones, ERC hemos sacado adelante un 89% de las iniciativas en el Congreso, todas ellas negociando hasta el último minuto. Y los compañeros de Junts han votado o se han abstenido en el 85% de las votaciones, sin negociar nada. Son opciones. Tiene costes bajar al barro. Te cansas. Muchas veces caes y te puedes rasgar.

"El precio para apoyar una posible investidura de Sánchez pasa por un referéndum"

Usted aseguró que ERC trabaja para crear las “condiciones” para poder convocar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, puede que coordinado con Euskadi. ¿Será una línea roja para apoyar a una posible investidura de Sánchez?Yo creo que pueden pasar tres cosas. La primera es que gane el PP y que sume con los fascistas, con Vox. Hay una segunda posibilidad, que es que gane el PP y el PSOE se acabe absteniendo para evitar un supuesto mal mayor. Y puede haber una posible alternativa con PSOE y Sumar, y aquí podríamos entrar nosotros jugar, porque en los otros escenarios, ni nos lo planteamos. Entonces, aquí el precio será la defensa de Cataluña, y esto pasa por un referéndum de autodeterminación. Cuanto más fuerza tengamos, seguramente más lo podremos forzar. Más allá de que se pudiera hacer conjuntamente con Euskadi o no.

Otro momento de la entrevista a la número dos de ERC. MIQUEL TAVERNA

El referéndum, ¿querrían que fuera en esta legislatura o no se han puesto una fecha?¿De qué sirve poner fechas? ¿Para frustrarnos todos? Alguna vez dijimos que en 18 meses lo haríamos, pero se trata de liberar un país ante un Estado demofóbico enorme que usa todas las herramientas que tiene, las legales y las ilegales. No se trata de poner fechas, sino de tener la suficiente fuerza. Se trata de que cada vez que tengamos la oportunidad de votar en unas elecciones, gane el independentismo. Si el independentismo gana este domingo, seremos más fuertes.

¿Qué se juega ERC en estas elecciones?Esquerra es una parte del país y nos jugamos el país.

¿Temen que ERC tenga algún tipo de fuga de votos hacia Sumar o hacia el PSC?Hay un elemento que es esta ola reaccionaria y conservadora de la extrema derecha, en forma de Vox. Ha habido las autonómicas en muchos territorios del Estado y se han formado gobiernos de PP y Vox, que ya están diciendo desacomplejadamente que nos querrían a todos en la prisión, que el delito de sedición lo volverán a poner el Código Penal, etcétera. Esto hace que la gente reaccione, y cuando lo hace, bipolariza y puede caer en el error de decir: ¿Derechas o izquierdas? Y puede ser que alguien quiera dar un voto que considere muy útil para ir en contra del fascismo y acabe votando una opción como el PSC en Cataluña y su voto sirva al final para hacer presidente a Núñez Feijóo. Esto ERC no lo hará nunca. Es más, Esquerra es la garantía de llevar al PSC y a Sumar hacia postulados todavía más progresistas. Esto quiere decir que el voto útil es el de ERC y quiero pensar que no tiene que haber necesariamente fugas.

Teniendo en cuenta que el PP ha dicho que echaría atrás la reforma del Código Penal, si gobernara este partido, ¿ERC querría mantener la mesa de diálogo?Claro. Si no, tendríamos que esperar para hablar de la liberación nacional a que gobernaran siempre las izquierdas del Estado español. Con unos, posiblemente, te puedes sentir algo más cómodo que con otros, pero nosotros queremos liberar al país gobierne quién gobierne en el Estado. Al final, con quien te sientas es con quien no te pones de acuerdo, con quien quieres negociar y avanzar. El Govern de la Generalitat se sienta con el Gobierno del Estado español, esté quien esté en el Gobierno del Estado español.