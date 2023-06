La natalidad sigue cayendo en España: apenas hubo 103.443 bebés en lo que va de año y solo crece en dos comunidades

La natalidad sigue siendo un gran problema en España. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revelado este miércoles los datos de nacimientos producidos en todo el país durante el primer cuatrimestre. En total, solo han nacido entre enero y abril de 2023 unas 103.443 personas, lo que supone un 1,75% menos respecto al mismo período del año anterior.

Estas cifras convierten al primer cuatrimestre de este 2023 en el peor en ocho años según el INE, que solo muestra cifras desde 2016. Si analizamos los datos, la natalidad ha experimentado en este período una evolución a la baja, al menos desde ese año, momento en el que nacieron en España unas 132.045 personas.

Desde entonces, la natalidad durante estos meses ha experimentado un continuo descenso. Esta tendencia tan solo se revirtió entre enero y abril de 2022 con una subida de 768 nacimientos respecto al mismo período en 2021 (105.278 frente a 104.510). Sin embargo, tal y como ha revelado el INE, 2023 no ha continuado con este ascenso y la situación ha caído a un nuevo mínimo.

En porcentajes, las Comunidades Autónomas donde más ha descendido la natalidad respecto al año anterior han sido Asturias (-7,6%), Navarra (-7,3%), Murcia (-6,75%) y Cantabria (-4,6%). Por otro lado, Madrid (+0,44%) y Aragón (+7,7%) son las únicas regiones donde la natalidad crece respecto a este período en el 2023.

Andalucía, la CCAA con mayor natalidad

Si atendemos al número total de nacimientos, cuatro comunidades autónomas son las que llevan principalmente el peso de la natalidad en todo el país. Andalucía es la región donde más nacimientos se han producido en lo que va de año con un total de 20.051. Le siguen Cataluña con 17.906, la Comunidad de Madrid con 16.719 y la Comunidad Valenciana con 11.405.

Por el lado contrario, en Ceuta solamente se han producido unos 210 nacimientos en este período. Después se sitúan Melilla con 235, La Rioja con 628 y Cantabria con 967.

Por provincias, Madrid es la ciudad donde más bebés nacen: 16.719. A continuación se sitúan Barcelona con 13.126, Valencia con 5.954 y Sevilla con 4.751.

En la parte negativa, Soria se convierte en el territorio con menor natalidad. Tan solo han nacido en esta provincia un total de 161 personas en estos cuatro meses. Le siguen Ceuta con 210, Zamora con 225 y Melilla con 235.

Bruselas insta a España a fomentar la natalidad

No hay duda de que la despoblación y el descenso de la natalidad son un problema, no solo de España, sino también de toda Europa. Así lo ha asegurado Dubravka Suica, vicepresidenta de la Comisión Europea, quién ha afirmado que la Unión Europa solo albergará un 4% de la población mundial en el año 2070. Un dato que afirma "no coincide con la idea de la UE de ser líderes".

Por ello, la vicepresidenta ha alertado de las "consecuencias económicas importantes" que presenta esta tendencia. Así, ha instado a España a potenciar el desarrollo de las zonas rurales, donde asegura que el problema es "tremendo", con el objetivo de fomentar la natalidad.

"No podemos obligar a nadie a tener hijos, es una decisión personal, pero podemos influir de forma indirecta", ha asegurado la vicepresidenta. "Utilizar estas políticas depende de las autoridades nacionales, regionales y locales", añade.