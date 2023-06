Bruselas alerta de la "grave situación" en España y pide medidas para paliar la despoblación

España tiene un problema, pero Europa también: la despoblación. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Dubravka Suica, ha alertado de esta situación, que ha calificado como "grave" y ha avisado de que la UE solo albergará el 4% de la población mundial en el año 2070, un dato que, dijo, "no coincide con la idea de la UE de ser líderes" y de convertirse en un actor relevante a nivel global. Así, Suica destacó las políticas de cohesión como las "más importantes para la Comisión Europea", sostuvo en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

"No podemos obligar a nadie a tener hijos, es una decisión personal, pero podemos influir de forma indirecta", sostuvo la vicepresidenta, que avisó al mismo tiempo de las "consecuencias económicas importantes" que tiene esta tendencia. Por eso ve clave potenciar el desarrollo de las zonas rurales en el presente y en el futuro, para lo que hizo un llamamiento a los Estados miembros.

Bruselas ve en esto un trabajo común. "Depende de las autoridades nacionales, regionales y locales cómo utilizar estas políticas. Hemos adoptado una visión a largo plazo para las poblaciones porque hemos visto que un 80 por ciento de Europa está cubierto por zonas rurales, y este 80 por ciento solo esta habitado por un tercio de la población europea, es decir, 130 millones de personas", añadió la política croata, que hizo hincapié en la labor de la Comisión Europea "para cambiar esta dinámica".

En este sentido, uno de los puntos más relevantes es la escasez de trabajadores, que preocupa realmente en el Ejecutivo comunitario, y que choca al mismo tiempo con la espinosa cuestión migratoria. "Tenemos acuerdos con países del norte de África y de Asia para gestionar esta migración regular de forma eficaz. Hay consecuencias económicas si no hacemos nada, graves consecuencias", sostuvo, pero al mismo tiempo incidió en que "Europa está perdiendo población" y eso implica tener que buscar fuera nueva mano de obra.

Cuando estás al timón de Europa durante seis meses tienes que tener las cosas claras porque como capitán del barco tienes que pensar en los 27

Este asunto, cree la vicepresidenta, tiene que ser prioritario para la presidencia española del Consejo, que empieza el próximo 1 de julio. "Cuando estás al timón de Europa durante seis meses tienes que tener las cosas claras porque como capitán del barco tienes que pensar en los 27 países miembros. A pesar de los colores políticos las prioridades deben prevalecer", comentó, en referencia a la influencia que pueda tener la convocatoria electoral del 23-J. "La presidencia española será fundamental y estoy impaciente por ver qué hace; cumplirá con nuestras expectativas", concluyó.

La UE, en opinión de Bruselas, tiene que tomarse en serio el asunto de la despoblación, porque de mantenerse relegaría al bloque a un segundo plano en la toma de decisiones y en su poder de influencia. Suica calcula 2,6 trabajadores europeos por cada jubilado, una media que podría llegar a ser de 1,6 trabajadores por cada jubilado. No es una situación "sostenible" para los próximos años. "Esto no es viable, queremos que haya más trabajadores y abordar este tema porque las poblaciones de cada país tienen sus propias perspectivas", terminó la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario.

Hay soluciones que se ponen sobre la mesa, y Suica ve relevante no votar a partidos con discursos populistas, que recurren a medidas sencillas para situaciones complejas. Llamó por tanto a "votar por aquellos políticos que quieran y tengan interés en promover e impulsar las zonas rurales". La Comisión asume que en Europa tienen que nacer niños, pero para eso tiene que ayudar el sistema.

"Mi cartera es una cartera transversal, pero necesitamos sociólogos y científicos que nos ayuden a buscar soluciones, y estamos esperando ansiosamente que comience la presidencia española para poder seguir luchando contra la despoblación. No podemos cambiar las cosas de la noche a la mañana pero si no hacemos algo Europa no será suficientemente competitiva", aseveró Suica.