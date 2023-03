Bicimad gratis y el 'Madrid de los 15 minutos': Almeida y Villacís fusilan las promesas estrella de sus rivales a tres meses del 28-M

Todo en la misma semana. La primera vez, el martes, 24 horas después de que 20minutos publicará una entrevista donde la candidata del PSOE a la alcaldía, Reyes Maroto, revelaba que su primera medida, si llega a ser alcaldes será hacer bicimad gratis para los menores de 30 años. A la mañana siguiente, el equipo de José Luis Martínez-Almeida anunció que desde el 8 de marzo y hasta el 31 de agosto montar en las bicicletas públicas de la ciudad será gratuito para todos los usuarios. La segunda, este jueves, cuando el Área de Desarrollo Urbano, competencia de Cs -que gobierna en coalición con el PP- ha presentado un informe que refleja que "la gran mayoría de los vecinos de Madrid tienen a 15 minutos" todo cuanto necesitan, con la excepción del puesto de trabajo. Exactamente, la propuesta, con idéntico nombre incluso, en la que ha basado el núcleo de su campaña la líder de Más Madrid, Rita Maestre.

Casualidad o no, a menos de 90 días de las elecciones de municipales del 28 de mayo, Almeida y Villacís han fusilado las dos promesas estrella de sus principales rivales. Según la última encuesta conocida, la encargada por el PP a Gad3, el popular obtendría la victoria en la urnas con el 45,1% de los votos: 28 de los 51 concejales. A uno solo de la mayoría, con lo que podría aspirar a gobernar en solitario al tener más escaños que toda la izquierda junta [Más Madrid, PSOE y Podemos]. No obstante, todavía restan varios meses para los comicios, así que, por si las moscas, el PP ha puesto la maquinaría electoral a todo motor. La situación de la primera edil naranja es mucho más complicada, pues en primavera concurrirá a unas elecciones que desde su partido encaran a vida o muerte. Los sondeos más recientes firman su sentencia a la desaparición en Madrid.

Este martes, el delegado del Área de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha presentado al alimón con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el informe ‘Madrid en 15 minutos’. Se trata de la primera fase de un estudio en profundidad, elaborado por la Dirección General de Planificación Estratégica del Ayuntamiento a lo largo de 18 meses, sobre la teoría urbanística ideada por el urbanista francocolombiano Carlos Moreno. La principal conclusión es que para nueve de cada diez habitantes (el 92,7 %), Madrid es ya la ciudad de los 15 minutos.

El 100 % de los habitantes de Madrid, por ejemplo, tiene un área estancial (plaza o zona verde) a un cuarto de hora y el 98,1 % puede acceder a un parque. Caminando el 99,8% puede llegar en ese tiempo a cafeterías, bares o restaurantes, así como farmacias, peluquerías o bancos. Estos porcentajes, en cambio, son muy inferiores en el caso de las bibliotecas municipales o los centros deportivos, pues la cifra de vecinos que tienen a 15 minutos estos equipamientos es del 61,5 % y del 57,6 %, cada uno. Desde Urbanismo se comprometen, por ello, a poner remedio a esta brecha, igual que a que “los PAU tengan las mismas oportunidades que el resto de los barrios y se llenen de vida y actividad”. Con ese fin, ha anunciado Fuentes, se abrirá un proceso participativo para que los vecinos de estas zonas digan cómo les gustaría que mejorara su entorno.

Los resultados del estudio tirarían por tierra el plan de 5.500 millones de euros y dos mandatos de duración que presentó Maestre hace poca más de un mes. Ídem, "Madrid, 15 minutos". “Es un proyecto para reordenar esta ciudad radial, donde todo está en el centro o muy lejos, y donde el código postal de tu casa incide una gran parte de tus expectativas vitales", apuntó la sucesora de Manuel Carmena en la presentación de tal compromiso. El objetivo de la portavoz es dual: hacer una ciudad más accesible para el ciudadano y que el uso del vehículo privado se vuelva innecesario, con lo que se reduciría la contaminación.

Cuestionado por ello, Fuentes dio la "bienvenida" a los de Maestre a la teoría "que se lleva estudiando 50 años en las escuelas de arquitectura". Apoyándose en los datos obtenidos por la Corporación, la mano derecha de Villacís aseguró que "no hace falta que [en Más Madrid] inviertan esos millones", por lo que dijo esperar que su programa electoral "por primera vez sea realista".

Bicimad y su municipalización

La estrategia electoral con bicimad tampoco alberga muchas dudas. El Ayuntamiento anunció que la renovación de la flota, que contará con 7.500 nuevas bicis y 611 estaciones y se expandirá por fin, a todos los distritos de la capital incluyendo Vicálvaro, Villa de Vallecas o Villaverde, vendrá acompañada de cinco meses de regalo. Con ello, dijeron desde el Consistorio, se pretende "incentivar la movilidad ciclista en la capital y que los ciudadanos puedan conocer de primera mano las ventajas que ofrece este nuevo sistema público de bicicletas". Lo curioso es que la noticia se dé a conocer justo el día siguiente en el que la alcaldable socialista, Reyes Maroto, expresó su voluntad de que el servicio, igual que el transporte público, sea a coste cero para los jóvenes.

Otro movimiento político fue la municipalización de BiciMad (como se llamaba anteriormente el servicio). Tras 8 años de explotación en la ciudad, el sistema pasó a ser de gestión pública gracias al voto favorable de las tres derechas municipales (PP, Vox y Cs) en a finales del pasado octubre. La Junta de Gobierno de PP y Cs había presentado en julio la estrategia para impulsar la expansión de BiciMad que el contrato actual no permitía efectuar. Aunque, paradójicamente, como concejal en la oposición Almeida llevó la medida a los tribunales cuando la exalcaldesa Carmena la propuso en el anterior mandato. Finalmente, la juez que trataba el caso no encontró ningún hecho "constitutivo de infracción penal" y las denuncias no cuajaron. Pero su paralización en los tribunales impidió que Ahora Madrid, formación que gobernó Madrid de 2015 a 2019, pudiera llevar a término la adquisición Empresa Municipal de Transporte (EMT).

De cara a la próxima legislatura, son varios los proyectos que comparten PP y PSOE. Uno de ellos es el soterramiento de la A5 que Almeida prometió acometer en las elecciones 2019 y que cuatro años más tarde se le ha atragantado. Maroto también dará prioridad a este plan, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desbloquease la Operación Campamento con la que debe armonizarse la operación. Otra iniciativa es actuar en el eje Prado-Recoletos, la deuda histórica que tiene el Ayuntamiento con la ciudad de Madrid y más aún desde que la Unesco otorgó su selló a este entorno en el verano de 2021. Ambos líderes han manifestado su intención de actuar en el llamado Paisaje de la Luz, si bien ninguno ha desvelado qué acciones concretas va a efectuar.