Reyes Maroto: "En mi primer año de alcaldesa haré bicimad gratis para menores de 30 años"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, está a pocas semanas de abandonar el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que gestiona desde hace cuatro años para centrarse en la campaña de las elecciones municipales del 28 de mayo, donde aspira a arrebatarle el bastón de mando a José Luis Martínez-Almeida y recuperar la capital, que no está gobernada por un regidor socialista desde la época de Juan Barranco, en 1989.

El Gobierno de España y el Ayuntamiento actúan como el perro y el gato, siempre discutiendo. ¿No le parece?Creo que el PP se equivoca cuando utiliza a los madrileños como rehenes contra el Gobierno de España. Yo vengo a traer ese diálogo permanente, esa coherencia porque el Gobierno de España tiene que ser un activo. Las administraciones tenemos que estar al servicio de los ciudadanos y si trabajamos las tres juntas, los problemas de la ciudad los vamos a poder resolver mejor.



¿Cuál es su mayor fortaleza como candidata?Soy una persona que genera confianza, empatía y tengo experiencia. Eso para ser alcaldesa es fundamental porque la gente tiene que confiar en ti, pero también tienes que tener las soluciones a sus problemas.



¿Y qué cree que es lo mejor de Madrid?Su estilo de vida. Yo llevo media vida aquí, 26 años, y lo que primero a uno le atrapa de esta ciudad es su estilo de vida. Una ciudad dinámica, capaz de integrar a cualquiera, sin importar la raza, el color, su sexo. Pero teniendo esa virtud, luego se convierte en una ciudad también compleja desde el punto de vista del acceso a la vivienda, a determinados servicios públicos que vemos como en otras ciudades son gratuitos o más baratos.



Pedro Sánchez la definió como esa persona que siempre encuentra la solución al problema. ¿Cuál cree que es el mayor problema de los madrileños y cómo lo solucionaría?Los mejores datos los tiene la encuesta de Calidad de Vida que hace trimestralmente el Ayuntamiento donde los madrileños identifican que hay tres problemas que el alcalde no está solucionando: la basura, el tráfico y la contaminación. Luego hay otro, quizás más invisible, que es la desigualdad. No todos los barrios son iguales, algunos tienen peores servicios públicos.



¿Cómo valora el paso de Almeida por Cibeles?Representa un modelo continuista, con las mismas políticas que sus antecesores, a los que todos ponemos cara. Un modelo de asfalto gris, con muy poca ilusión. Eso hace que la ciudad no se proyecte al mundo. Una ciudad en la que tú, cuando le preguntas a un norteamericano que ha venido de vacaciones, a un coreano o a un japonés que han venido a trabajar, te diga oye, 'pues Madrid es la mejor ciudad del mundo para esto'.

REYES MAROTO (MEDINA DEL CAMPO, VALLADOLID, 1973) Licenciada en Ciencias Económicas, dio el salto a la política cuando Ángel Gabilondo la fichó como independiente en las listas autonómicas de 2015 con el beneplácito de Pedro Sánchez. Antes, había sido profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III, trabajó en Analistas Financieros Internacionales (2005-2010) y la Fundación IDEAS (2011-2013). Hasta 2018, fue diputada en la Asamblea de Madrid y portavoz en la Comisión de Presupuestos, Economía, Hacienda y Empleo. Y en 2018 recibió la llamada del presidente del Gobierno para asumir la cartera de Industria, Comercio y Turismo en el primer ejecutivo de Coalición, junto a Unidas Podemos.



¿Para qué le gustaría?Un Madrid saludable. Es un modelo muy tranversal, que tiene que ver con la movilidad, la zonas verdes, la regeneración de las viviendas para que sean eficientes...

Alguna medida concreta...

En materia de movilidad, por ejemplo, anuncio que en mi primer año de candidatura los menores de 30 años van a tener bicimad gratis. Y más cosas, por supuesto, como la red de carriles bicis. Una gran demanda que el señor Almeida claramente no prioriza porque le gusta la moto y, por lo tanto, la bici de alguna manera la denosta.

Esto se suma a la gratuidad que anunció del autobús público.Así es., también para menos de 30 años. Y hay que reorganizar las rutas de los autobuses públicos para reducir el tiempo de desplazamiento de los madrileños a su trabajo, al hospital, a su lugar de ocio. Si el transporte público se adapta a unos tiempos razonables, también accesible desde el punto de vista del tráfico, por qué voy a llevar mi coche individual...Por último, también hay que electrificar todo el parque móvil que tiene el Ayuntamiento. No se puede cambiar de hoy para mañana, pero los madrileños tienen que ver que los primeros que hacen ese cambio por una movilidad limpia somos nosotros.

Reyes Maroto, durante la entrevista Jorge París 20M

Pasan los alcaldes y Madrid no está tan limpia como podría. ¿Qué cree que falla?El fallo está en el propio sistema de adjudicación, que funciona por lotes y está privatizado. Así que lo primero que haría sería revisar el contrato. Después hay que ver en qué zonas hay una mayor acumulación de basura para que se limpien con más frecuencia. Esto lo haríamos digitalizando las islas donde se acumula la basura, poniendo la tecnología al servicio de la ciudad. Una smart city, como se dice en inglés. También voy a reforzar el equipo humano para que se pueda ofrecer una gestión en tiempo en tiempo real y actualizar sus rutas en función de la acumulación de riqueza. Y por su puesto hace falta la concienciación ciudadana.

¿Cómo se puede resolver el problema de la viviendaYo hago míos los Acuerdo de las Villa porque fueron un pacto político difícil en un contexto de pandemia. En ellos el compromiso fue crear 15.000 viviendas y el alcalde no ha cumplido. Además de invertir en vivienda pública para poner en alquiler, hay que actuar sobre las viviendas de uso turístico. No prohibiéndoles, pero claramente tienen que entrar en el mercado regulado y tener los mismos derechos y obligaciones que tiene nuestros hoteles, nuestros apartamentos o nuestros casas de alquiler. Además, también están los cientos de pisos vacíos por toda la ciudad, que muchas familias desean que se pongan en el mercado.

Voy a recuperar el IBI social para las familias vulnerables"

Su Gobierno está a punto de sacar adelante la Ley de Vivienda, con la que podrán toparse los precios de los alquileres. ¿Es partidaria?Yo voy más por planes de vivienda pública. Hay que invertir en ella y ponerla en alquiler a un precio asequible. Pero si lo aprueba el Gobierno, desde luego. Ya hemos puesto, por ejemplo, el tope a la subida de los alquileres en un 2%, muy por debajo del IPC, que es lo que la ley habitualmente marca al arrendatario al arrendador.

El comercio de proximidad esta sufriendo una sangría a causa del alza de los precios. ¿Es consciente?Completamente. En cuanto llegue a la alcaldía, crearé inmediatamente un Instituto Municipal de Mercados municipales que nos permita volver a tener la gestión pública de los mercados. También hay que proteger a los comercios centenarios, a los que ahora el alcalde básicamente les pone una placa. Pues yo opto porque no paguen IBI, porque forman parte de nuestro paisaje y cultura y están en serio riesgo.

Con la prórroga de los presupuestos, Almeida no ha logrado bajar al mínimo legal el IBI, una medida estrellaLo primero que voy a hacer es presentar unos nuevos presupuestos, que el señor Almeida ha fracasado haciéndolo. Hay que recordar también como sacó los anteriores... Pero los presupuestos son el mejor instrumento para hacer política municipal, autonómica y estatal. Ahora el alcalde va a tener un problema porque incluso los fondos europeos no puedes utilizarlos si no están pintadas las partidas.

¿Y con ese presupuesto bajará el IBI?Voy a recuperar el IBI social y eso pasa por una bajada del impuesto para determinados colectivos.Yo defiendo la fiscalidad justa, que lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Bajamos mucho impuestos, como el IVA, pero también exigimos a las energéticas y a los bancos un esfuerzo en un momento en el que ellas, como consecuencia de la guerra, están teniendo beneficios extraordinarios. Creo que es un debate que no es ni de derechas ni de izquierdas. Es un debate que tiene que ver con qué servicios quiero prestar y que ingresos necesito para prestar esos servicios. También he anunciado que incrementaré la cuantía de las Tarjeta Familias, que complementa las rentas de muchas familias vulnerables

¿Peatonalizaría el Paisaje de la Luz?Hay que proteger ese eje Prado-Recoletos. Soy muy reivindicativa con el macroparking que se quiere hacer en el Hospital Niño Jesús. La obra que está planificada pone en riesgo la declaración que hizo la UNESCO de ese pasaje y, por lo tanto, lo primero es protegerlo. También voy a anunciar un intervención, aunque no puedo adelantar nada.

Se ha comprometido a desmontar el scalextric del Puente de Vallecas. ¿Ha pensado cómo reordenar el tráfico?

Estuve manifestándome con los vecinos para conocer sus reivindicaciones, ya que quiero desmontarlo contando con la participación ciudadana. Pero también les digo a los madrileños que lo tenemos que hacer con todos los informes, viendo cuáles son las posibles vías de actuación porque va a conllevar el corte de una arteria muy importante, como la M-30.

Reyes Maroto, durante la entrevista Jorge París 20M

Sánchez anunció hace unos meses el desbloqueo de la Operación Campamento tras 30 años paralizado el proyecto, ¿Sigue en sus planes?Claro, es uno de los proyectos emblemáticos que va a poner a suelo disposición de la ciudad suelo y capacidad de vivienda. En el caso de Campamento son 12.000 viviendas, de las que quiero hacer una parte de alquiler público y otra con opción de compra para que los madrileños puedan acceder a una casa un precio asequible.

Como ministra de Turismo, ¿cree que Madrid podría venderse mejor al extranjero?Bueno, después de cuatro años algo he aprendido [ríe]. No lo he decidido todavía, pero me gustaría que el Área de Turismo dependiera de mí. Creo que Madrid tiene muchas fortalezas que ahora mismo que no se están explotando. Falta conocimiento, por ejemplo, sobre los barrios. El otro día fui a la Quinta de Torre Arias, una zona con gran historia agropecuaria, y muchos turistas me decían que no aparecía en ninguna guía. Lo mismo con EL Capricho. Tenemos que descongestionar el centro de viajeros y reequilibrar el turismo.

"Me diferencia con Rita la experiencia, a su gobierno le falló la gestión en 2015"

Almeida compartió unas encuestas de Génova hace una semana que le sitúan a la cabeza, con capacidad de gobernar en solitario. ¿Tiene Ferraz encuestas que digan lo contrario?Las encuestas las leo y analizo. Pero yo salgo a ganar, aunque parezca un tópico. Lo que ahora mismo me guía es la percepción que tengo en la calle. Cómo me reciben, se sorprenden de cómo soy, de la cercanía. Me conocen porque soy la ministra, pero quieren conocerme como candidata y eso es muy importante.

¿Pero tiene algún objetivo de concejales por conseguir?Yo quiero gobernar, quiero ser la alcaldesa y estoy para quedarme. Es lo que tiene que saber la gente, porque la relación con un alcalde se basa en esa confianza. Actualmente, somos la 4.ª fuerza política y queremos romper esa barrera. Por supuesto, aspiramos ser la fuerza más votada. Y vamos a ver si no lo somos, con quién tenemos que pactar. Con quien tengo claro que no voy a pactar es con Vox.

¿Otro gobierno progresista como el de Manuela Carmena?Hay ahora de nuevo, como lo hubo en las elecciones de 2015, un momento de cambio, en el que los madrileños y madrileñas están saliendo a la calle, por ejemplo, a defender la sanidad pública madrileña, pero también reivindicativo para que mejoren los servicios de esta ciudad: las basuras, el tráfico, la contaminación. Mi proyecto puede empatizar con una gran mayoría que quieren vivir mejor. Ellos, sus hijos y sus nietos.



Quiero convencer a todos los madrileños, de izquierdas a derechas, también a los más alejados del PSOE"

¿Qué le diferencia de Rita Maestre?Experiencia. Ella ha estado cuatro años en un gobierno al que les faltó gestión. Yo necesito un equipo que el día 29 de mayo se ponga a trabajar con las responsabilidades que les voy a asociar.

¿Se ve gobernando con ella?Bueno, yo quiero ganar. Creo que tenemos un proyecto renovado, con una candidata que genera confianza, que tiene experiencia y que sabe lo que Madrid necesita. Tengo conocimiento de la ciudad, pero sobre todo de sus problemas y de cómo se están abordando de una manera exitosa en París, Berlín, Copenhague o Viena. Si hablamos de digitalización, eso no lo tiene Rita, pero tampoco, Almeida, que es un alcalde local. La ciudad de Madrid tiene que proyectarse al mundo. Y, para ello, tenemos que traer todo lo bueno que están haciendo otras capitales.

Aún no ha adelantado quién integrará su lista. ¿Tiene algún nombre?

Estoy todavía perfilando nombres, porque primero empecé priorizando políticas, ya que para mí es muy importante que los perfiles que tengan experiencia. Pero todavía no se si voy a hacer lista cremallera o no. Lo que busco es experiencia de gestión, liderazgo y conocimiento de las áreas en las que van a tener que trabajar. Eso sumado a ilusión, que es muy importante. Yo estoy muy ilusionada, se me nota, y quiero convencer a todos los madrileños, desde el de derechas al de izquierdas, el que está más alejado del Partido Socialista.

"España recuperará el PIB prepandemia en un mes"

¿Cuándo va a dejar el Ministerio para dedicarse a tiempo completo a su candidatura al Ayuntamiento?Estamos ultimando las fechas. Será en marzo.

¿Ha sugerido algún nombre para sustituirla al frente de Industria?No, eso lo decide el presidente. Cuando me llamó, lo acepté y seguro que mi sucesor lo hace muy bien. Hay muy buenos perfiles.

Una pandemia y luego, una guerra. ¿Cómo se ha conseguido que aguante el empleo?En la respuesta a ambas crisis, el Gobierno se ha centrado en proteger a las familias, con ayudas como el cheque de 200 euros que el primer día ya tuvo más de 500.000 solicitudes o las ayudas a los carburantes, y a las empresas, con medidas como los ERTE o los créditos ICO. También dos fondos para rescatar a empresas en crisis, con más de 700 millones movilizados.

¿Cuándo recuperará España el PIB prepandemia?En el primer trimestre de este año. Hemos cerrado 2022 con mejores datos que los previstos por el Gobierno, la Comisión Europea o el Banco de España. El turismo está siendo muy importante. En empleo y ocupación, estamos ya en niveles prepandemia. Creo que estamos aprovechando bien los fondos europeos, que suponen una respuesta totalmente distinta a la de la crisis anterior, en las que Europa apostó por los recortes y el PP lo asumió.

¿Cuál ha sido su papel en los grandes proyectos industriales que han formalizado? Por ejemplo, el PERTE del vehículo eléctrico y la implantación de Volkswagen en Valencia.Ese PERTE es un proyecto de país que pusimos en marcha para ayudar al cambio tecnológico y la electrificación de la industria del automóvil, y para ello se han puesto a disposición cerca de 3.000 millones. La industria automovilística española está muy consolidada y tiene gran reputación internacional. Y yo he viajado a China, a Estados Unidos o a Corea para hablar con todos los actores y transmitir certidumbre. Por eso, grupos como Volkswagen siguen confiando en invertir aquí.

También ha habido empresas que han anunciado su marcha.Somos un Gobierno que trabaja por ofrecer alternativas. Por ejemplo, en el caso de Alcoa San Ciprián, donde logramos convertir una decisión de cierre en una inversión de 180 millones. Ahora estamos trabajando con Abengoa para la búsqueda de una solución definitiva y hay 5 ofertas ahora mismo.

Los españoles afrontan un fuerte aumento del precio de los alimentos, ¿qué propone el Gobierno? ¿Por qué se niegan a toparlo o a bonificarlo, como pide UP?Porque no se puede ni en lo legal ni en lo económico. El ministro Planas puso un ejemplo. España comercializa 35 variedades de tomate. ¿Cuál topamos? Es un sector con muchos actores y el precio se fija a lo largo de toda la cadena alimentaria. ¿Dónde se interviene? Por eso hemos apostado por medidas como la bajada del IVA que se han demostrado eficaces y se comprobará en los próximos meses, como pasó con el mecanismo ibérico en el caso de la energía. Lo que sí le hemos pedido al sector es que traslade la bajada del IVA al precio de los alimentos. Por nuestra parte, hemos aprobado la ley de cadena alimentaria para garantizar un precio digno a la cadena más débil. Y la ley de Comercio interior, para evitar la venta a pérdidas.