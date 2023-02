Las encuestas del PP revalidan a Almeida en la Alcaldía de Madrid sin Cs ni Vox

Las encuestas internas que maneja el Partido Popular sonríen al alcalde madrileño José Luis Martínez-Almeida, quien repetiría como regidor de la capital, pero esta vez sin compartir gobierno con Ciudadanos ni con la ayuda de Vox. De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso 20minutos, el Partido Popular sacaría, a día de hoy, 28 concejales.

Estos son 13 actas más que en 2019 [cuando logró 15] y, además, suponen dos más que toda la izquierda unida [26 concejales en total], según los datos que maneja el partido. Así, gobernaría siendo la lista más votada, pese a no alcanzar la mayoría absoluta.

De cumplirse con la más reciente estimación del grupo municipal popular y si los madrileños tuvieran que votar el próximo domingo, Más Madrid sacaría 11 concejales, en lugar de los 19 que logró en 2019, cuando se presentó Manuela Carmena, que se retiró por no reeditar la Alcaldía.

El partido que ahora lidera Rita Maestre empataría así con un PSOE que sube. Así, la candidatura de la aún ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, tendría entre 11 y 10 concejales en lugar de los ocho que obtuvo el candidato socialista durante los comicios del 2019, Pepu Hernández. La novedad la traería Podemos, que entraría por primera vez en el Ayuntamiento, según las encuestas que tiene el PP. El nuevo candidato de Podemos, Roberto Sotomayor, lograría entre tres y cuatro concejales.

Mientras, el PP arrebataría el espacio de derecha a quienes hace una década lo fraccionaron. Vox, el socio preferente de Almeida, perdería un concejal con respecto a 2019, quedándose con tres. Almeida no necesitaría siquiera sus apoyos para gobernar, sino solo que no apoyen a la suma de izquierdas.

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, perdería Cibeles. No entraría ni uno de los 11 concejales de Ciudadanos que hoy cogobiernan la capital española. El regidor quedaría así libre de pactos electorales, salvo en el hipotético caso en que Vox exija acuerdos a cambio de no votar a la izquierda.

En este escenario se mueve un Almeida que hace apenas nueve meses atravesaba uno de sus episodios más grises, entre guerras internas en el partido, la comisión de investigación por el supuesto uso fraudulento de la EMVS o los supuestos contratos millonarios de mascarillas en lo peor de la pandemia. Según los populares, nada de esto se reflejará en las urnas el próximo 28M. Todo lo contrario: el madrileño saldría más reforzado que nunca en estas elecciones.

Pese a este aroma triunfalista, su equipo insta a andar con pies de plomo. No dan por hecha la campaña. Son conscientes de que el regidor debe trabajar duro para reeditar su Alcaldía que a tres meses de la cita electoral está a tan solo dos puntos de medirse con una suma de izquierdas.

Villacís habría entrado en el PP

En el PP asisten atónitos a los últimos movimientos de Begoña Villacís. Según relatan fuentes cercanas al alcalde, la dirigente de Ciudadanos habría tenido posibilidades de entrar en el equipo de los populares de haber hecho "las cosas bien". Es decir, si le hubiera transmitido al alcalde sus intenciones a continuación de habérselas contado al coordinador general del PP a nivel nacional, Elías Bendodo.

No obstante, sus planes llegaron antes a la prensa. Aun así, durante la reunión que mantuvo la vicealcaldesa con Almeida días después, el alcalde esperaba más que una sucesión de hechos. El círculo más cercano de Almeida asegura que el regidor creía que la vicealcaldesa le transmitía lo mismo que a Bendodo. No fue así. Poco después la líder naranja se presentó a las primarias de su partido sin lograr los apoyos suficientes de los suyos. Aun así, la vicealcaldesa habló de "error de cálculo" y presentó su candidatura y, al ser la más votada y no haber conseguido otro candidato más avales que ella, aspirará de nuevo a la Alcaldía. El PP madrileño, sin embargo, no le da ni un concejal. No lo dicen ellos, sino sus encuestas.

Sin Vox, pero a falta de un solo apoyo

El PP de Alberto Núñez Feijóo mira a Vox como su gran escollo electoral. El presidente del partido pidió a sus candidatos al 28M una mayoría contundente que faciliten "un mejor gobiernos sin coaliciones". Sobre todo con Vox, ya que el PP busca captar el espectro de centro izquierda y derecha. Una llamada a la que respondería Almeida que no obstante, seguiría necesitando a Ortega Smith para sacar adelante sus grandes proyectos, como el presupuestario.

Con estos datos, Almeida necesita el voto de un solo concejal para sacar adelante sus proyectos. Durante esta legislatura, ha encontrado apoyos tanto en Ortega Smith, para los segundos Presupuestos, como en los llamados 'carmenistas' de Más Madrid, para los terceros, que ahora se presentan bajo la plataforma Recupera Madrid.