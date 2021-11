Las cenas de empresa y de amigos volverán "con fuerza" estas Navidades, pero "la subida de precios es inevitable"

España va a registrar unas fiestas navideñas prácticamente normales en cuanto a cenas y comidas en restaurantes, "salvo que la situación sanitaria se descontrolara", asegura en una entrevista a 20minutos José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

Al respecto, el empresario hostelero da por hecho que estas fiestas navideñas "van a ser muy buenas". "Estamos comprobando que los españoles tienen muchas de quedar, de verse con los amigos, y todos los puentes están superando las expectativas del sector, como ha ocurrido por ejemplo en Zaragoza con el Puente del Pilar" asegura.

En ese sentido, indica que muchos restaurantes están teniendo ya reservas y, "a falta de conocer los datos exactos", augura "un boom no solo de cenas de empresa, sino de comidas y cenas con amigos no solo del trabajo, por ejemplo amigos del colegio, de la Universidad, del gimnasio, grupos de padres de alumnos, de muchos colectivos... la gente tiene ganas de verse y ponerse al día".

En concreto, la previsión de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) es de alcanzar el 85% de los ingresos que se lograron en el periodo navideño de 2019, antes de la pandemia, unos 10.000 millones de euros.

Según recuerda Yzuel, "hace 20 años ya hablábamos de que un vector de crecimiento era el uso social de la hostelería, y las fiestas de Navidades son la gran evidencia que lo confirman".

Encarecimiento de los precios de las comidas y cenas en restaurantes

Preguntado por si va a haber un encarecimiento de los precios de las comidas y cenas a raíz de la subida de la energía y de muchas materias primas, el presidente de Hostelería de España lo tiene claro: "No tengo ninguna duda de que va a afectar y mucho, por lo que a corto o medio plazo los restaurantes irán subiendo precios de forma obligatoria".

Cenas de empresa en Navidades Pexels

En ese sentido, Yzuel considera que "la subida de la luz, un coste fijo, es tremenda, brutal, y en materias primas hablamos de encarecimientos muy fuertes en aceite, refrescos... Además hay roturas de stock". Por tanto, "habrá hoteleros que, con todo el derecho, aprovechen las Navidades para actualizar precios al alza, pero otros seguramente esperarán". El aceite de oliva se ha disparado un 23% y las bebidas azucaradas un 11%.

Varios billetes sobresalen de una cartera. PIXABAY

Por todo ello, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España no tiene "ninguna duda" de que los precios de las comidas y cenas en la hostelería "van a subir". No obstante, apunta a que "el precio de la caña lo pone la calle donde tienes el negocio y si tienes un entorno muy agresivo, de mucha competencia, lo tienes complicado".

El precio de la caña lo pone la calle donde tienes el negocio y si tienes un entorno de mucha competencia lo tienes complicado

París, Londres, Viena o Roma, "carísimas" en comparación con Madrid

Terrazas en la Plaza Mayor de Madrid. Jesús Hellín

Yzuel, no obstante, ha querido subraya que "España es uno de los países favoritos para los turistas internacionales porque su hostelería ofrece mucha calidad a precio competitivo". A este respecto, recuerda que ciudades como París, Londres, Viena o Roma son carísimas en comparación a Madrid o Barcelona.

"Las mejores tortillas, croquetas y ensaladillas de la historia"

Tortilla de patatas LA GULATECA

"En Madrid, pero también en otras ciudades de España, se come excelente calidad a buen precio. Y en cuanto a las tapas y pinchos, hoy se comen las mejores croquetas, las mejores tortillas y las mejores ensaladillas rusas de la historia", recalca. Según Yzuel, "por mucho que se diga hoy se comen también los mejores tomates de la historia, ahora no hay melones que saben a pepino como recuerdo de mi infancia, antes eran unos ladrillos".

Hoy se comen en España las mejores croquetas, las mejores tortillas y las mejores ensaladillas rusas de la historia

Oposición al certificado Covid

Un camarero protegido con mascarilla atiende a una mesa en el Parque de El Retiro (Madrid) Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

José Luis Yzuel se congratula de que "después de estar cerrados, y posteriormente con múltiples restricciones de aforos, de horarios y dificultades" ahora el sector de la hostelería "está tendiendo hacia prácticamente la normalidad". Al respecto, indica que "salvo las mascarillas, las distancias y las limitaciones en barra se ha alcanzado casi la normalidad".

Salvo las mascarillas, las distancias y las limitaciones en barra se ha alcanzado casi la normalidad

El presidente de Hostelería de España sí ha mostrado su oposición a la implantación del certificado Covid: "si la opción es cerrar o abrir con el certificado, pues vale, no tendríamos otro remedio, pero si se puede evitar implantarlo mucho mejor". No obstante, admiten "cierta preocupación" al contemplar las noticias que llegan de "rebrotes en Reino Unido, en Asia, en Rusia… esto asusta bastante, pero se ha demostrado que los españoles somos cumplidores".

Recuperación de empleo, pese a los problemas para contratar camareros

Respecto a la situación del empleo en el sector de la hostelería continúa recuperándose y al alza, pero aún hay 111.000 trabajadores menos que en octubre de 2019. Según Yzuel, sigue habiendo trabajadores en ERTE, unos 70.000, "más en los hoteles que en los restaurantes", recalca.

Un camarero limpia una de las mesas del Hotel Claris, en Barcelona. David Zorrakino - Europa Press

"Ahora tenemos graves dificultades para encontrar trabajadores y no es solo lo fácil: pagar más. Eso es simplificarlo tanto que se deforma", indica. Según explica el presidente de Hostelería de España se trata de "un problema más estructural" y señala como factores que dificultan la contratación "los horarios, las nocturnidades, trabajar fines de semana, turnos partidos, factores demográficos…". "Hay CCAA que pagan un 30% más que el convenio medio y también tienen problemas para contratar camareros, no es solo el salario, el modelo será mejorable pero no somos esclavistas", indica.

La dificultad para contratar camareros no se debe solo el salario, el modelo será mejorable pero no somos esclavistas

Al respecto, recuerda que "antes éramos el sector que más gente joven incorporaba, miles de estudiantes, pero por diferentes factores ahora muchos se niegan". En su opinión, "es una paradoja que tengamos 3,5 millones de parados y que haya sectores que queremos contratar personal y nos rechacen".

Es una paradoja que tengamos 3,5 millones de parados y que haya sectores que queremos contratar personal y nos rechacen

Según explica, los mayores problemas en cuanto a contratación de personal se sufre en la España vaciada: "Un hotel de temporada en Soria, por ejemplo".

Contingentes de trabajadores extranjeros

Por ello, avanza que volverán a traer "contingentes de trabajadores extranjeros", principalmente de la República Dominicana, Colombia, Perú, pero también de países del Este de Europa como Polonia, explica Yzuel.