Alemania se une al veto, pide no viajar a Aragón, Cataluña y Navarra y agrava la crisis turística

Nuevo varapalo al sector turístico español. Apenas un día después de que el Reino Unido endureciera su veto a España recomendando no viajar a ningún destino en territorio español, el Gobierno alemán decidió ayer aconsejar a sus nacionales que eviten desplazarse a Aragón, Cataluña y Navarra, las comunidades más afectadas por los rebrotes de coronavirus de los últimos días.

La medida adoptada por Alemania no es tan drástica como la británica, puesto que el Gobierno de Angela Merkel se ha limitado a recomendar que no se viaje a los territorios con más contagios . Además, Alemania no obligará a los ciudadanos procedentes de España a guardar una cuarentena al llegar a territorio germano, como sí hace el Reino Unido desde hace unos días.

Pero lo cierto es que el alemán es otro mercado fundamental para el sector turístico de España. El año pasado, según datos del INE, más de 11,1 millones de teutones hicieron turismo en nuestro país. Y aunque Alemania no ha recomendado evitar los viajes a zonas como Baleares (la preferida de los turistas de ese país), Canarias o Andalucía, lo cierto es que la recomendación puede suponer otro duro golpe para zonas como la Costa Brava, donde Francia ya recomendó hace unos días no veranear.

Para tratar de contener la oleada de vetos y precauciones de los últimos días, el Gobierno insiste en que los brotes graves se circunscriben a unas pocas zonas y en que, en general, visitar España no tiene riesgo. Así lo señaló ayer la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que afirmó que el país es un "destino seguro" y aseguró que el Ejecutivo sigue negociando con el Reino Unido para tratar de que las autoridades británicas relajen las restricciones.

Continúa la negociación con Londres

"La incidencia acumulada" de la pandemia en España es incluso menor a la británica en estos momentos, insistió Montero, que prometió que "se seguirán haciendo todas las gestiones necesarias" para revertir la decisión, "incluido a nivel de presidentes". En términos similares se expresó la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, de visita en Grecia. "Es importante insistir en que España es un país seguro" con la "situación controlada", aseguró.

El objetivo principal del Ejecutivo sigue siendo que el Reino Unido permita al menos viajar a Baleares y Canarias sin necesidad de cuarentena posterior, y de ahí que la ministra calificara de "normal" que Alemania recomiende no ir a "lugares donde hay prevalencia más elevada de Covid". Pero como toda España no está en esa situación, Laya exigió al Reino Unido que sus decisiones "respondan a criterios epidemiológicos".