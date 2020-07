Sánchez cuestiona el veto turístico del Reino Unido y ciñe el rebrote en España a "dos territorios"

Fracaso, al menos por el momento, en las negociaciones de urgencia que el Gobierno español mantiene con el británico para conseguir revocar parcialmente la decisión de obligar a guardar cuarentena a todos los viajeros procedentes de España que pisen suelo del Reino Unido. El Ministerio de Exteriores lleva desde el fin de semana tratando de que al menos los turistas que vuelvan de Canarias y Baleares queden eximidos de esta obligación, pero al cierre de esta edición el Ejecutivo británico no había variado su posición y, de hecho, había recomendado expresamente a sus ciudadanos que no viajen a España, archipiélagos incluidos.

Así lo admitió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes en una entrevista en Informativos Telecinco en la que criticó la decisión "desajustada" que tomó el sábado el Reino Unido y confió en encontrar un "punto de equilibrio". Sánchez aseguró que Exteriores sigue "trabajando" con las autoridades británicas para revertir la cuarentena obligatoria, y sostuvo que la decisión tomada por el Gobierno de Boris Johnson comete el "error" de no fijarse en que "el 64% de los contagios se está localizando en dos territorios": Aragón y Cataluña.

"En el resto del territorio está habiendo una incidencia acumulada muy baja, inferior a la media europea" y también a la británica, insistió Sánchez. Es más: ciertas zonas de España, aseguró el presidente, "en términos epidemiológicos" son más seguras que Reino Unido. El objetivo del Gobierno es que se abra un corredor entre el Reino Unido y Baleares y Canarias, porque al ser territorios insulares es más fácil controlar el origen de eventuales contagios.

Pero, por el momento, las explicaciones españolas no han dado resultado, y el Gobierno británico no parece por la labor de hacer las excepciones que plantea España. Este lunes, el secretario de Estado de Innovación, Lord Jim Bethell –un segundo espada del Ministerio de Sanidad–, aseguró en la Cámara de los Lores que sería "muy difícil" establecer "una lista de exenciones regionales". "No tenemos forma de controlar el transporte interno dentro de cada país", y "por eso no hemos podido hacer excepciones con Baleares", explicó Lord Bethell.

No solo España está presionando al Reino Unido. Algunas de las principales compañías del sector turístico también han criticado la decisión al entender que se ha tomado de manera precipitada. Es el caso de la irlandesa Ryanair, que ha tachado de "lamentable" y "muy decepcionante" la decisión del Gobierno de Johnson, aunque ha asegurado que no reducirá el número de vuelos a España.

Otras zonas turísticas piden amparo al Gobierno

Si finalmente el Ejecutivo británico no flexibiliza su cuarentena pondría en un monumental problema económico a España y, especialmente, a un sector turístico ya diezmado. Andalucía o la Comunidad Valenciana han exigido al Gobierno central que les dé el mismo trato en las negociaciones que a Canarias y Baleares.

"Andalucía es un destino seguro. Nuestra incidencia de Covid es menor a la de Reino Unido. Exigimos a Sánchez que defienda nuestros intereses", planteó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mientras el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, pidió al Gobierno que no cree "destinos de primera y segunda".