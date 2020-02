Los casos de coronavirus se duplican en un día y buscan a los "pacientes cero" de los contagios de Sevilla y Madrid

El número de infectados por el coronavirus Covid-19 ha seguido aumentando este jueves en la que ha sido la jornada con un mayor número de positivos desde que se registró el primer caso el pasado 31 de enero. Doce personas han dado positivo a lo largo del día y 23 se encuentran ya hospitalizadas, una de ellas, en estado grave, en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Torrejón (Madrid).

Las autoridades sanitarias centran ahora sus esfuerzos en localizar a los "pacientes cero" -los que trajeron la enfermedad de alguno de los focos en el extranjero- de los primeros contagios locales que se han registrado en España: Sevilla y Madrid.

El empresario sevillano que dio positivo el miércoles no mantuvo ningún contacto conocido con personas de riesgo y, según ha informado este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, "si hubiera transmitido el virus a alguna otra persona", deberían haberse detectado otros casos "desde hace cuatro o cinco días", algo que no ha ocurrido en la capital andaluza.

Esto no supone, según ha indicado el propio Simón, que no haya habido contagios, aunque han podido no ser graves o muy pocos. Los 69 profesionales sanitarios que han tenido contacto con este paciente desde que fue ingresado hace una semana por una neumonía están siendo examinados y se está investigando con qué posible transmisor pudo mantener contacto antes de su llegada al hospital.

En Madrid, el número de personas afectadas por el coronavirus ha ascendido a cuatro, con dos nuevos positivos de dos personas que tampoco habían viajado a las zonas con brotes declarados, lo que descarta que sean casos importados, y que también estaban ingresados desde hacía días por neumonía. Uno de estos pacientes, un hombre de 77 años, es la persona en estado grave, en la UCI del Hospital de Torrejón.

De esta forma, hay ya tres casos de contagios locales. "Si hay casos que no identificamos el origen, estamos más cerca de un nuevo escenario", ha declarado Simón.

Siete positivos en Valencia

El mayor número de positivos de este jueves se han registrado en Valencia, donde se detectó infección por coronavirus a hasta siete personas, todas ellas procedentes del brote de Italia. El primero en dar positivo fue un periodista deportivo de 44 años que se había desplazado a Milán para cubrir el partido de Liga de Campeones Atalanta-Valencia.

La Conselleria de Sanidad valenciana ha confirmado posteriormente seis nuevos casos, cuatro de ellos vinculados con este periodista ingresado en el Hospital Clínico de València, mientras que los otros dos son un estudiante italiano que había viajado recientemente a la zona de riesgo y una paciente que también había estado en Milán en los últimos días.

En vigilancia una residencia de estudiantes y un geriátrico

Los otros tres casos registrados este jueves han sido el de una mujer de 22 años que estuvo en Milán y que está aislada en Hospital Clínic de Barcelona, un ingeniero iraní que se encontraba en una empresa del Parque Tecnológico de Boecillo de Valladolid y un joven italiano de 18 años que estudia en Segovia. Todos ellos son casos importados de otros brotes en el extranjero.

El joven italiano vive en una residencia de estudiantes, por lo que la Consejería de Sanidad va a estudiar los contactos que haya podido tener con los 115 compañeros de morada, así como con los alumnos con los que comparte clase.

El positivo de una trabajadora de la residencia de mayores del municipio de Valle Gran Rey, en la isla canaria de La Gomera, registrado el miércoles,ha obligado a aislar la residencia geriátrica y a tomar muestras entre los residentes que hayan podido tener contacto con ella.

A primera hora de la tarde, han llegado a Madrid cinco ciudadanos españoles procedentes de Wuhan sin síntomas de haber contraído el coronavirus, que han sido ingresados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, para iniciar los 14 días de cuarentena.