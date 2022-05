Receta de papillote de caballa, cítricos y hierbas aromáticas

El cilantro o lo amas o lo odias. Hace unos años reconozco que no me gustaba mucho, pero poco a poco fui introduciéndolo en mis comidas, casi sin darme cuenta y ahora me encanta. En casa nunca falta una plantita aromática de cilantro y semillas, por supuesto, siempre en mi cajón de condimentos.

¿Será que al preparar muy seguido curry mi paladar se acostumbró? Por una cosa o la otra mi salud se ha beneficiado y mis digestiones también. Son tantas las recetas que lo llevan que aunque no me gustara lo comería igual. Imagínense que sería de mí si en primavera-verano no comiera un ceviche; este plato es delicioso con cilantro fresco.

Pero si hay un plato por excelencia que me encanta son las caballas en papillote con especias frescas como el cilantro, perejil y menta. Una receta deliciosa, sana , económica y ligera, especial para primavera o verano.

Los beneficios de esta receta

Mejora la digestión. El cilantro se usa tradicionalmente para calmar los problemas digestivos. Los estudios indican que inhibe la formación de aminas heterocíclicas (AHC) compuestos cancerígenos que se desarrollan cuando la carne se cocina a temperaturas muy altas.

Protección ocular. El cilantro contiene carotenoides que incluyen betacaroteno, luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen los ojos de los radicales libres y reducen el riesgo de cataratas y degeneración macular relacionada con la edad. También contiene terpineno, quercetina y tocoferoles, que pueden tener efectos anticancerígenos, inmunoestimulantes y neuroprotectores.

Huesos fuertes por la vitamina K. La vitamina K es importante para tener huesos fuertes y una sangre sana. Los niveles bajos de vitamina K están relacionados con un mayor riesgo de osteoporosis. Es preferible agregarlos a los platos al final de la cocción para que no pierda sus propiedades.

Composición nutricional. 100 g de cilantro fresco es una excelente fuente de vitamina K y una buena fuente de vitaminas C y B9, además de potasio.

Origen. Utilizado como hierba aromática y como especia, el cilantro es una planta herbácea anual de la familia Apiaceae. Originaria del Mediterráneo y Asia occidental, ahora se cultiva en todo el mundo. Cada parte de la planta es comestible, desde las raíces hasta las hojas.

Trucos en la cocina

Ensalada de hierbas aromáticas. Una ensalada de hierbas aromáticas frescas es el acompañamiento perfecto para todo tipo de carnes y pescados a la parrilla. Mezcla puñados de hojas de perejil, cilantro y menta, luego adereza todo con una vinagreta de cítricos.

Sopa de zanahoria. La zanahoria y el cilantro forman un dúo de sopa clásico. Realce los sabores usando cilantro molido para condimentar la sopa y cilantro fresco picado para decorar antes de servir.

Pasta de curry. El tallo y las raíces del cilantro fresco a menudo se pasan por alto, pero son inigualables para hacer pasta picante de curry al estilo asiático. Tritura los tallos de cilantro en una pasta de curry verde tailandés y mejorará el sabor por completo.

Receta de papillote de caballa, cítricos y hierbas aromáticas

Ingredientes:

• Cuatro caballas, sin las viseras pero con cabeza para que luzcan más cuando las sirvas

• Un limón orgánico

• Una naranja orgánica

• Una cebolla fresca o cebollino

• Una cucharadita de pimienta molida

• Una cucharada de aceite

• Una cucharada de cilantro fresco, si no tienes puedes reemplazarlo por semillas.

• Una cucharadita de ajo y perejil finamente cortado

• Sal

Opcional: 1C Hojas de menta, 1c mostaza, 1c de miel y orégano.

Puedes acampanarlo de espaguetis de calabacín salteados con almendras y mantequilla de vaca de pasto (mucho más saludable) o ensalada de hinojo.

Elaboración en cuatro pasos

Tienes dos opciones, sencilla para principiantes o para aspirantes a chef de casa:

Sencilla:

1. Recalienta el horno a 180º.

2. Extiende el papel de horno de un tamaño como tres o cuatro palmas de la mano y coloca primero la caballa y sobre ella todos los condimentos, los cítricos en rodajas muy finas y las especias. Inclusive puedes agregar verduras como calabacín o brócoli y las especias opcionales.

3. Cierra los papillotes: envuelve el pescado bien con el papel haciendo pliégales y para que no se abra durante la cocción puedes ayudarte de alfileres de metal o de clips de oficina para que lo sujeten bien cerrado.

4. Hornea el pescado en el horno durante 15 a 20 minutos.

Para aspirantes a Chefs:

1. Tomar la ralladura de naranja y limón. Córtalos en bastoncitos. Refrescarlos y escúrrelos. Exprime el zumo de los cítricos y reservar.

2. Cortar la cebolla en tiras muy finas.

3. Caliente 1 cucharada de aceite en una sartén y agregar la cebolla. Triture las semillas de cilantro con la parte plana de un cuchillo o si tienes las hierbas frescas las agregas al final y agréga la pimienta. Vierte el zumo de naranja y limón y continúa cocinando por 5 minutos.

4. Corta 4 hojas de papel pergamino en cuadrados. Coloque el pescado plano encima y viérte el contenido de la sartén. Añadir la ralladura de naranja y limón y la sal.

5. Cierra los papillotes y hornea el pescado en el horno precalentado a 180°C durante 15 a 20 minutos.

