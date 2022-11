Cinco accesorios y un truco para que sigas practicando deporte al aire libre ahora que empieza el frío

Entrenar puede convertirse en todo un reto cuando bajan las temperaturas. El frío acaba dando al traste con esos buenos hábitos. Por eso muchos recurren al gimnasio, practican deporte en casa o se apuntan a actividades indoor como la escalada en bloque. Pero, ejercitarse al aire libre tiene muchos beneficios para la salud: mejora nuestra memoria a corto plazo, protege nuestra vista alejándola de las pantallas, refuerza el sistema inmune y nos ayuda a combatir la ansiedad del día a día.

Y no es de extrañar que haya quien siga apostando por salir a la calle a andar, correr, ir en bicicleta. Eso sí, para que la práctica invernal sea más soportable debemos abrigarnos lo justo para no pasar frío ni calor. ¿Conoces la regla de la temperatura? Consiste en abrigarse para hacer deporte como si en el exterior hiciese entre 10 y 20 grados más a lo que marca el termómetro. Otro truco es no descuidan las zonas más sensibles del cuerpo como las manos, la cabeza o los riñones.

Junto a la pulsera de actividad o el smartwatch para medir nuestros progresos, las zapatillas de deporte y los casos inalámbricos, estos accesorios no deben faltar en tu bolsa de deporte para que sigas disfrutando del deporte al aire libre.

Mallas largas. Abrigan las piernas y te ayudan a calentar los músculos y evitar lesiones. No aportan la calidez de la ropa térmica a la hora de regular la temperatura y evacuar la humedad. Pero, en invierno son básicas para no congelarse.

Nuestras favoritas son estas de Amazon Essentials que también eligen las usuarias de Amazon y están disponibles desde 9 euros.

Leggins deportivas desde la talla XS a la 46. Amazon

Cortaviento o chaleco. Como su nombre indica, la principal función del cortaviento es protegerte del viento y de la lluvia repentina. Pero, cuando empieza el frío, necesitamos se plus de confort que nos aporta un chaleco que abrigue sin agobiar.

Nuestro favorito es este modelo negro de Mizuno disponible en azul y negro. Se ajusta al cuerpo y algunas tallas están al 50% en Amazon.

Este modelo de Mizuno es uno de los favoritos de los usuarios de Amazon. Deporte

Las orejas, protegidas. Un gorro para la cabeza o una cinta térmica son básicas para no tener frío en las orejas, posiblemente la parte más sensible del cuerpo. Y de paso evitan que perdamos los auriculares.

Nuestras favoritas van en pack de tres. Se adaptan a circunferencias craneales de 52 a 60 centímetros y las puedes lavar en la lavadora. Además, tienen más de 1.100 valoraciones en Amazon.

Vienen en un set de tres cintas para que puedas ponerlas a lavar sin prisas. Amazon

Las manos calientes. Nuestras manos agradecerán ir protegidas cuando vamos en bicicleta o entrenamos en el exterior. No es necesario usar unos guantes gruesos, con unos finos y transpirables es suficiente.

Estos de Unigear con más de 7.000 valoraciones en Amazon, son transpirables y tienen tejido conductor para usar el móvil sin quitarlos de las manos.

Están fabricados con tejido de microfibra de terciopelo. Amazon

Bandanas para el cuello. Si sueles correr al aire libre seguro que conoces la importancia de tener una bandana que te proteja el cuello y la cara de las bajas temperaturas.

Nuestro modelo favorito es un kit de seis bandanas que huyen del clásico negro y que hemos encontrado rebajado a menos de 10 euros en Amazon.

Estos seis modelos de 50 de largo y 25 de ancho son transpirables y sin costuras. Amazon

