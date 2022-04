¿De vuelta al gimnasio? Consejos para retomar con éxito el entrenamiento

Tic-tac, el tiempo corre pero todavía no estamos en la forma física que nos gustaría. Se acerca el tiempo de lucir cuerpazo en la playa o la piscina y ahí siguen los michelines de Navidad. Sin embargo, no hemos tirado la toalla y hemos decidido volver al gimnasio. Después de hacernos con los leggins de moda, es hora de volver a pisar la sala de entrenamiento y reencontrarnos con la cinta de correr y las mancuernas. Con constancia y unos sencillos consejos todo será mucho más fácil.

El retorno al deporte debe ser progresivo así que lo mejor es tomarlo con calma, posiblemente esta sea la recomendación fundamental para un buen comienzo. Si vuelves con demasiada fuerza puedes lesionarte. Además, si te cansas en exceso no te apetecerá seguir entrenando, así que hay que adaptarse poco a poco. Para fomentar la adherencia, lo ideal es planificar los ejercicios para buscar un objetivo realista. Debemos iniciar una tendencia de actividad diaria y ejercicio que nos permita perder grasa poco a poco y ganar músculo progresivamente. Para ello hay es conveniente alternar sesiones de cardio y fuerza durante la semana.

A la actividad física debemos sumar una alimentación saludable. Eliminar el exceso de azúcares y grasa de nuestras comidas nos ayudará en el proceso. Sin embargo, no todo es quitar, si buscamos una ganancia de masa muscular y lucir una figura tonificada debemos mantener una ingesta de proteína que permita crecer a nuestros músculos. Para ello, una de las soluciones más populares son las barritas protéicas. Foodspring es una de las marcas de suplementación deportiva más conocidas del mercado y, junto a la proteína en polvo, cuenta con un amplio catálogo de barritas que se pueden tomar antes o después del entrenamiento y que suponen una inyección extra de proteína favoreciendo la recuperación muscular.

Proteína con los sabores más deliciosos

Las Protein Bar son las barritas de Foodspring más populares y cada una de ellas contiene 20 gramos de proteína y 15 de fibra. Se han convertido en el snack ideal para tomar después del entrenamiento, en fases de mantenimiento o generación de muscular, o entre las comidas. Su ingrediente principal es proteína de suero de leche y están recubiertas de fibra sin añadir carbohidratos. Además, el pack 12 barritas de diferentes sabores: tres de galleta, 3 de avellana, 2 de muffin de chocolate, 2 de fresa y 2 de mango, tiene rebaja en la web. Si quieres una recomendación: mete unos segundos la barrita de muffin al microondas.

Barritas de proteínas de 5 sabores. Foodspring

Ingredientes 100% naturales

Si apuestas por una nutrición basada en ingredientes naturales. También puedes conseguir unas barritas (casi) como si las hubieras hecho en casa. El lote Paleo de Foodspring se compone de productos disponibles o presentes en la naturaleza en los tiempos de la edad de Piedra y no contiene azúcares añadidos ni jarabes, solo frutas orgánicas y frutos secos. Los ingredientes principales de las 12 barritas de este pack incluyen coco rallado, dátiles, avellanas, pasas, nueces de Macadamia, arándanos y otras frutas sin aromas ni potenciadores del sabor.

Barritas 'paleo' de Foodspring. Foodspring

Para amantes del chocolate

Si a pesar de los planes nutricionales y de la férrea disciplina eres incapaz de saltarte tu porción diaria de chocolate, las barritas con extra de chocolate de Foodspring son la solución ideal. Su sabor iguala al de cualquier chocolatina, pero tiene un 90% menos de azúcar, 8 veces más proteína y fibra, y la mitad de carbohidratos de carbono. Puedes conseguir el pack de 12 barritas con una rebaja de 5 euros en la web de Foodspring: El lote incluye tres barritas de chocolate blanco y almendras, dos de chocolate y caramelo, tres de doble chocolate y anacardos, dos de cacahuetes crujientes y otras dos de coco crujiente.

Cinco sabores con todo el sabor a chocolate y frutos secos. Foodspring

