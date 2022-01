¡Cuidado! Estos son los cinco errores que más repetimos cuando practicamos deporte en casa

La falta de práctica en espacios pequeños, de conocimiento y de material apropiado son los principales motivos de que se cometan errores cuando practicamos deporte en casa y estos puedan desembocar en lesiones. Otro aspecto muy importante a tener en cuenta para no lesionarnos en casa haciendo ejercicio es reconocer que no somos expertos y que muchos de los personajes que aparecen en los videos de internet tampoco lo son. Lo más importante es saber qué consejos seguir y reconocer que solo un profesional puede pautarnos cómo desarrollar un ejercicio.

Desde 20deCompras te aconsejamos que le preguntes a un profesional sobre cómo realizar las rutinas y qué ejercicios llevar a cabo. Además, te dejamos una lista de los errores más comunes que se cometen al realizar deporte en casa. Si sabes cuáles son puedes reconocerlos, evitarlos y saber cómo solucionarlos con el material apropiado para no seguir dañando tu cuerpo.

Los errores más comunes

Si cometes alguno de estos errores en tu casa, ahora que el deporte en el hogar está a la orden del día, aún estás a tiempo de solucionarlo.

-Olvidarse del estiramiento. Uno de los errores que más comete la gente es olvidarse de estirar y preparar los músculos para la sesión de ejercicio. Muchas veces, las clases online se olvidan de incluir un calentamiento al inicio o un estiramiento al final y nuestros músculos necesitan prepararse antes y reponerse después del ejercicio. Por eso, nunca te olvides de estirar. Para ello, puedes hacerlo en una esterilla acolchada para poder tumbarte y estirar bien cada parte de tu cuerpo (¡y te sirve para el posterior ejercicio!). Una de las mejor valoradas en Amazon es de la marca Reebok y cuesta menos de 17 euros.

-No hidratarse. Tomar agua es una parte fundamental del ejercicio, no algo que deba olvidarse. El agua nos ayuda a eliminar las toxinas, reducir el dolor muscular y a disminuir el tiempo que el cuerpo tarda en recuperarse, entre otras muchas cosas. Así que ten siempre a mano tu botella y si es de acero inoxidable, mejor que mejor.

-Levantar peso desigual. Muchos de los ejercicios que realizamos en casa requieren levantar peso para tonificar brazos, por ejemplo. El problema viene cuando no disponemos de material adecuado y levantamos objetos que se hacen pasar por mancuernas, pero que no están homologados o ni siquiera pesan lo mismo. Esto puede ocasionarnos lesiones en los brazos. Así que, aconsejamos que te hagas con unas mancuernas de calidad y del peso que requiera tu cuerpo.

-No descansar. Que hagamos ejercicio en casa y sea, en principio, menos agresivo, no significa que no tengamos que tomarnos los descansos necesarios. Habrá que pautar los días de entrenamiento y los de descanso de igual forma.

-No fijarse en las posturas. Por último, otro de los errores que más gente comente al practicar deporte en casa es no prestar atención a las posturas de los ejercicios. Sin control y sin cuidado podemos lesionarnos muy fácilmente. Imagínate repetir un ejercicio 30 veces y las 30 mal, acabaríamos lesionados.

