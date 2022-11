Aunque este Black Friday parecen estar todas las miradas puestas en los descuentos tecnológicos, nosotros tenemos claro qué producto no vamos a perder de vista en los próximos días: las zapatillas de running, esos objetos de deseo que, además de diseños impresionantes, son nuestra herramienta para lanzarnos a recorrer unos kilómetros. Así, tenemos que confesarlo: aunque también suspiramos por un portátil nuevo o un smartphone de última generación, parte de nuestros esfuerzos de este Viernes Negro estarán en dar con las mejores ofertas en calzado deportivo. ¿Y es que estrenar no es la mejor excusa para no saltarnos ni un solo entrenamiento?

Claro que, si nos ponemos a pedir, nos encantaría encontrar un modelo top por un precio asequible. ¿Y si te dijéramos que lo hemos encontrado? Pese a que todavía no estamos de Black Friday oficial por mucho que algunos comercios ya lo hayan adelantado, hemos encontrado una oferta muy interesante en Nike: las Zoom Fly 5, perfectas para correr en asfalto, están ahora con un 30% de descuento lo que significa que, en vez de 160 euros que cuestan habitualmente, ahora pueden ser tuyas por 112. Son cómodas al tiempo que tienen una buena capacidad de reacción para aprovechar en carreras y entrenamientos. ¿Qué más se puede pedir?

Las Nike Zoom Fly 5. Nike

Otros modelos para volar con Nike

Las Zoom Fly 5 no son las únicas zapatillas de running que están rebajadas en el calentamiento de motores pre Black Friday, ¡el resto de la gama también está sujeta a buenos descuentos! Las ZoomX Vaporfly NEXT% 2 Ekiden, ahora con un descuento del 40% (ahorras casi 100 euros en la compra), también están entre las elegidas; y deberías apostar por ellas si buscas unas primeras zapatillas de competición para alcanzar nuevos objetivos y récords en carreras de 10 km y maratones.

Las ZoomX Vaporfly NEXT% 2 Ekiden. Nike

Y si eres de los que buscas una zapatilla completa y muy profesional, atento: las Nike Air Zoom Alphafly NEXT% Flyknit están rebajadas un 40% y te ahorras 120 euros en su compra. Estas zapatillas de running están diseñadas para ayudarte a correr más rápido y batir todos tus récords, puesto que ofrecen el mayor retorno de energía de todas las zapatillas de competición de la marca. ¿Te las llevas?

Las Nike Air Zoom Alphafly NEXT% Flyknit. Nike

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Nike y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.