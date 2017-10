Desafío independentista | Directo: colas ante los cajeros catalanes en respuesta al llamamiento de ANC y Òmnium Cultural

Podemos ha optado por reconducir su mensaje en Cataluña en un intento de frenar el desgaste que le ha podido suponer la estrategia de centrar la responsabilidad de la crisis política en el Gobierno de Mariano Rajoy y no plantear sus exigencias con la misma firmeza a la Generalitat. Un giro que se ha hecho evidente en las últimas horas en las declaraciones de su secretario general, Pablo Iglesias, quien ya pone en el mismo nivel la responsabilidad de Rajoy por aplicar el artículo 155 de la Constitución y la del president, Carles Puigdemont, por amenazar con declarar una independencia ilegítima. Fuentes de la dirección del partido reconocen a Efe que se ha "perfeccionado" el discurso porque, aunque "nunca" han "eximido" a la Generalitat de responsabilidades y siempre han rechazado una declaración unilateral de independencia, ha habido un "interés mediático" en no trasmitirlo así y no se ha entendido por la ciudadanía.

El gato de Schrödinger, por Encarna Samitier. "El 155, que significa que el Estado toma el control de la autonomía en áreas concretas, es inevitable si Puigdemont se niega a coger el salvavidas de las elecciones", afirma la directora de 20minutos.

El día arranca además con una operación de la Guardia Civil en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat. Los agentes se han personado allí para buscar correos electrónicos relacionados con el referéndum del pasado 1 de octubre.

¡Buenos días! Ante el llamamiento hecho por Òmnium y la ANC, algunos catalanes están acudiendo en la mañana de este viernes a sacar dinero de los cajeros.