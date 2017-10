Carta al amigo catalán que me elimina en redes

Querido amigo catalán que me has eliminado de Facebook:

¿Te acuerdas de cuando compartíamos piso de estudiantes en Inglaterra? Aquella época, en la que creíamos que no había fronteras, llevábamos lo de ser los españoles de la clase con ese orgullo que nace cuando falta el jamón y todos los platos incluyen baked beans. Eso sí, tú eras el de Barcelona y yo el de Madrid. Nos hacíamos todos los chistes autonómicos antes de que se pusieran de moda en el cine, aunque ahora resulta que no tienen gracia.

Unos señores han decidido que lo nuestro hay que cortarlo por lo sano porque no nos une ni el pasado. Fíjate que yo contigo recuerdo haber hablado solo del futuro, pero hace años que no nos vemos más que en redes sociales. Tu muro dejaba claro que lo que el "Estado español" le hacía a Cataluña te indignaba. Mucho.

Unos señores han decidido que lo nuestro hay que cortarlo por lo sano porque no nos une ni el pasadoEl caso es que independentista de cuna no recuerdo que fueras. Creo que te sonaba más a maniobra política que a movimiento civil de las calles del que los de arriba se habían hecho eco. Te pregunté por tu cambio y me saliste con lo de "es imposible que lo entiendas, no has nacido aquí". No te valió lo de "desde lejos las cosas se ven con perspectiva". El tema parecía dolerte, así que decidí no herir sensibilidades. Bueno, me callé por miedo (menuda crisis vive la libertad de opinión) hasta que vi en tu Facebook que independentista ya era sinónimo de catalán, igual que español de imperialista maltratador y Madrid de Gobierno.

No te valió que condenara la actuación de Rajoy frente al 1-0 pero me pareciera que desde el otro lado tampoco habían sido los modos; que me preguntara la idoneidad de la decisión de una jueza, pero también la veracidad de un vídeo con actriz sobreactuada; que pensara que el 155 igual solo lo liaba más pero lo de las amenazas de independencia tampoco podía ser. Para ti la opción era "o estás conmigo o estás en mi contra". Total, que me has eliminado de tus amigos, en redes y en la vida. No eres el único que ha hecho limpia por no encontrarse en el muro solo lo que le da la razón, pero es que aquí eso cuenta poco. Esto ya sale de las tripas que, más que al diálogo, llevan a la batalla.

Me temo que a los que mandan les ha pasado lo mismo que a nosotros. Ya escuchan pocos argumentos y tiran de emociones al mover fichas… Imagínate que nos hubiéramos olvidado de la cabeza en nuestra aventura por Europa. Ni un mes habríamos durado comiendo baked beans.