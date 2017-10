El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho en su segunda carta al Gobierno en una semana que si este "persiste en impedir el diálogo y continuar la represión", el Parlament votará y declarará la independencia de Cataluña.

No obstante, ha sugerido que el pasado 10 de octubre no proclamó nada en la Cámara catalana, que no votó nada, sino que solo pidió "suspender el mandato" salido de las urnas el 1 de octubre y que asumió en dicha sesión. La misiva, enviada al filo de las 10 horas, cuando cumplía el plazo dado por el Ejecutivo en su requerimiento, dice textualmente en su segundo párrafo:



"El 10 de octubre, el Parlament celebró una sesión con el objeto de valorar el resultado del referéndum y sus efectos; y donde propuse dejar en suspenso los efectos de aquel mandato popular". A continuación, Puigdemont asegura que lo hizo "para propiciar el diálogo" y recuerda que la reunión que propuso en su anterior respuesta "todavía no ha sido atendida".

A pesar de este reconocimiento casi explícito, el Gobierno ha mantenido firme su postura y ha decidido convocar un Consejo de Ministros extraordinario el sábado para poner el marcha la activación del artículo 155.

Por su parte, Puigdemont ha recordado que "tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión" y alude a la prisión decretada para los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Para el president, la decisión de aplicar el 155 "corresponde al Gobierno" y cree que si se acude a este artículo como "única respuesta", esto indica "que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar".

El Ejecutivo no ha explicado aún cómo plasmaría el 155. La amplitud del artículo constitucional contempla todas las actuaciones "necesarias", lo que deja un amplio margen de acción. En la búsqueda de un consenso con la oposición sobre estas medidas, el presidente, Mariano Rajoy, se ha reunido esta semana con los líderes de PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera.

Aunque contempla ese escenario, este miércoles el Gobierno lanzaba un mensaje dirigido a evitar tener que emplear dicho artículo. Fuentes del Ejecutivo apuntaban a Efe que Puigdemont podría eludirlo con la convocatoria de elecciones autonómicas. Tanto el Govern como el PDecCat salían al paso de esta posibilidad asegurando que los comicios no están sobre la mesa.

Es más, el último planteamiento de los independentistas ha sido afirmar que si se recurre al 155, se levantará la suspensión de la declaración unilateral de independencia. Fuentes del PDeCat aseguran que así lo avanzó este miércoles el presidente catalán en una reunión extraordinaria del Consejo Nacional del partido, lo que desde Moncloa calificaron de "chantaje inaceptable".

