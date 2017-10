Moncloa sugiere a Puigdemont que evite el 155 con elecciones, pero el Govern lo descarta

El Gobierno ha sugerido que el president catalán Carles Puigdemont podría evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución si convocara unas elecciones autonómicas. Así lo han asegurado fuentes del Ejecutivo a la Agencia Efe, aunque en público sus miembros mantengan firme su posición de continuar adelante con la adopción de medidas si la respuesta al requerimiento es insuficiente.

Las mismas fuentes explican que no sería igual una convocatoria si más que una aparejada a la confirmación de que se ha declarado la independencia. Y dicen que aunque esa respuesta sea positiva o ambigua, Puigdemont aún tendría tiempo para llamar a las urnas antes de que el pleno del Senado se reúna, debata y vote. Desde el Govern han contestado de inmediato: "No nos planteamos elecciones".

Es más, según TV3, el Govern no descarta "levantar la suspensión de la independencia los próximos días en un pleno y abrir un proceso constituyente". Desde Bruselas, el conseller de Asuntos exteriores, Raül Romeva, ha confirmado que unas elecciones "no están sobre la mesa".

Los partidos políticos del Congreso tampoco barajan esta hipótesis. "No es momento de especulaciones", ha recalcado la portavoz del PSOE, Margarita Robles; el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que debería convocar elecciones el Gobierno; el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha limitado a puntualizar que no le corresponde decir ese escenario y que si se convocan, su partido participará "con voluntad de ganar".



Como no hay una ley electoral catalana propia, la convocatoria de comicios autonómicos catalanes se rige por Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), por lo que tendría que cumplir con las normas fijadas en ella.

Si Puigdemont decidiera convocarlas, en aplicación de los plazos de la LOREG y si quiere que sean este año y antes de las fechas navideñas, tendría que hacerlo como máximo el miércoles de la semana que viene, 25 de octubre, porque son necesarios 54 días desde que se convocan hasta que se celebran. Si eso ocurriera, los comicios en Cataluña se celebrarían el 17 de diciembre.

En todo caso, el Gobierno sigue ultimando las medidas derivadas del 155 de la Constitución, así como los plazos para aplicarlas, con los diversos partidos, principalmente con el PSOE y Ciudadanos.