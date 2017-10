Los medios extranjeros cambian el discurso sobre Cataluña y se fijan en las 'fake news'

Varios medios internacionales comienzan a reflejar la guerra mediática y digital que se libra desde hace semanas en torno al conflicto catalán con las fake news (noticias falsas) y la propaganda como protagonistas.



El último ha sido el Whashington Post, que recoge en un artículo el trabajo de Maldito Bulo con algunas de las imágenes más compartidas en Internet desde el 1-O. "No está claro quién está detras", dice el diario de EE UU, que recuerda que si bien El País y Político apuntaron a Rusia, el Gobierno dijo que no hay pruebas de ello.



Por su parte, el exdirector de The Guardian Peter Preston decía en una columna la semana pasada que durante la jornada del referéndum hubo "solo dos" heridos graves. "No es que las intervenciones de la Guardia Civil no fueran violentas", añade, "pero no se verificó de forma independiente" lo que ocurrió.



En un duro artículo, The Fast Company recuerda la línea de los medios independentistas y, en otro, Poynter desentraña varios bulos contra las dos partes. Le Monde también le dedicó al tema un post en su sección Les décodeurs hablando de la "manipulación" en ambos sentidos.



El tema llegó al Congreso de los Diputados, donde el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta reprochó al Gobierno la "falta de una estrategia de comunicación" que, a su modo de ver, ha hecho que los medios internacionales hayan "comprado" el relato independentista.



El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, le contestó que "cada vez son menos los medios internacionales serios que se creen la propaganda del Gobierno secesionista". Dastis ha protagonizado diferentes apariciones en los medios extranjeros para intentar cambiar el relato.



Explicó, además, que está en ello "toda la red de embajadas y el servicio exterior" y que la tarea, que pretende contrarrestar, entre otros, el discurso de Raül Romeva, conseller de Exteriores del Govern, "se ha intensificado en las últimas semanas" y "continuará el tiempo que sea necesario".

