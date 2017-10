Rajoy, sobre el 155: "Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no ha querido desvelar ninguna de las medidas que aprobará el Consejo de Ministros el sábado para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Preguntado, además, por si se ha pactado con el PSOE que se celebren unas elecciones el próximo enero, se ha limitado a contestar: "Lo anunciaremos mañana". Así lo ha dicho en rueda de prensa en Bruselas.

Por la mañana, la socialista Carmen Calvo, que ha mantenido reuniones con el Gobierno como interlocutora, ha afirmado que sí estaría prevista esta convocatoria -aunque después ha matizado- y que, de forma paralela, otras medidas "evidentemente podrían afectar" a los Mossos y a la televisión pública, TV3. Preguntado por esto último, Rajoy ha respondido con un "¿Quién ha dicho eso?", para después aclarar: "Ni confirmo ni dejo de confirmar".

El presidente ha asegurado que en Cataluña "hemos llegado a una situación límite" que obliga al Ejecutivo a actuar y ha confesado tener la sensación de que "es lo que se pretendía por parte de algunos". Y ha confirmado que la aplicación del artículo 155 será "irreversible", aunque ha rechazado completamente que el "uso de la fuerza" este contemplado.

Rajoy ha dejado claro su rechazo a la actuación de la Generalitat: "No defiendo las posiciones del Gobierno catalán, pero creo que las han defendido francamente mal. No se puede dar más facilidades de las que se les han dado", ha dicho tras reiterar que simplemente se exigió a la Generalitat que dijera que no había declarado la independencia.

Pero, además de eso, ha continuado el presidente, la Generalitat ha adoptado un "sinfín" de decisiones contra el Estatuto y la Constitución española y se ha situado fuera de la ley. "Eso, lógicamente nos obliga a actuar", ha enfatizado el jefe del Ejecutivo quien, al ser preguntado si comparte con el PSOE que la aplicación del artículo 155 debe ser limitada, ha dicho que todas las medidas son fruto del acuerdo con PSOE y C's.



Ha garantizado que la utilización del 155 es una medida que el Ejecutivo toma "en última instancia" ante una situación en la que se "golpea la ley" y se "liquida el Estado de Derecho". "No puede haber una parte donde el Gobierno no cumple la ley, si no la cumple el Gobierno, cómo se le va a exigir que la cumplan los ciudadanos", ha añadido el presidente, que ha puesto en valor el apoyo que ha recibido de los principales dirigentes europeos.

"Hemos llegado a esta situación porque han querido que llegáramos a esta situación", ha alertado. Rajoy ha avisado también de que la actual situación de inestabilidad en Cataluña puede afectar gravemente al crecimiento económico y a la creación de empleo por culpa de las "decisiones irresponsables" de políticos "que han sido incapaces de estar a la altura de la circunstancias".