Las dos preguntas directas que Pedro Sánchez no contestó a Marta Carazo en TVE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió este lunes por la noche a La 1 de RTVE para aclarar los detalles de sus cinco días de reflexión y su decisión de mantenerse al frente del Ejecutivo y no dimitir.

Lo hizo en una entrevista con la presentadora del Telediario, Marta Carazo, que en esta ocasión compartió espacio con el moderador de La Noche en 24 horas, Xabier Fortes. A lo largo de los 40 minutos que duró la entrevista, el líder socialista aseguró que estudia acciones, aunque sin detallar medidas concretas.

En este sentido, el presidente del Ejecutivo eludió dos preguntas directas que le hizo la periodista. La primera, sobre Feijóo; y la segunda, sobre el régimen de incompatibilidades de su mujer.

"¿Va a usted a llamar al señor Feijóo?", le preguntó Carazo. Sánchez eludió la respuesta directa, evitando decir si llamará al líder de la oposición, aunque aseguró que su intención es "hablar con todos". "También con él, aunque sé perfectamente por dónde va a ir después de escucharle esta mañana", apuntó el presidente del Gobierno cuando la periodista insistió varias veces si le llamaría.

Minutos después, Carazo también preguntó a Sánchez si "cree que se debería hacer una regulación sobre el papel de los consortes de presidentes y que si, en esa regulación, cabría que una consorte firmara una carta de recomendación para una empresa que quiere acceder a una ayuda pública" -en referencia al caso de su esposa, Begoña Gómez-.

Sobre ese asunto, la respuesta de Sánchez fue la siguiente: "El planteamiento que yo he escuchado por el señor Feijóo abre la puerta a un debate que había sido superado en nuestro país. Feijóo lo que ha dicho es que mi mujer debería haberse quedado en casa sin trabajar. Yo respeto a aquellas mujeres que se quedan en casa, pero la familia en la que creo es una familia en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera profesional por la carrera profesional del marido".

Ante la ausencia de respuesta directa, Carazo repreguntó: "¿Cabría algún tipo de regulación entonces? No tiene por qué dejarlas en casa esta regulación ni mucho menos". En esta ocasión, Sánchez tampoco contestó de manera clara. "Podemos abrir este debate, no tengo ninguna objeción para que las parejas de los presidentes o presidentas tengan esa regulación, puede ser uno de los debates para también proteger a estas personas y que no se sientan víctimas".