Una partida de póker nefasta para todos

Puigdemont anunció que el 10-O iba a declarar la independencia, aplicando el resultado del referéndum sin garantías del 1-O. Pero a la hora de la verdad hizo una maniobra de repliegue, lo que le costó la irritación de la CUP. El líder del PDeCAT dijo que suspendía lo que no había declarado. Rajoy, previo pacto con Sánchez, le instó, vía activación del 155, a aclarar si había declarado, o no, la secesión. Puigdemont, en su particular partida de póker repleta de faroles, subió la apuesta y dijo que levantaría la suspensión de la DUI si el Estado aplicaba el 155. Rajoy, ante la falta de respuesta aclaratoria del tahúr Puigdemont, dijo que lo va a aplicar. Engaños. Ni el Govern quiere la secesión unilateral que la UE no reconocería ni el Gobierno aplicar el 155, pero nadie muestra sus cartas. Y mientras, los catalanes se dividen más, las empresas huyen, el turismo cae y el ridículo internacional es total. Parleu, cabuts!

