El 23 de junio se cerró una etapa, una etapa que duró 14 años y que llenó de corazón, telerrealidad, humor y broncas las tardes de Telecinco. Sálvame dijo adiós tras su abrupta cancelación, filtrada por un medio antes de que el propio equipo lo supiera, y dejó un mal sabor de boca a espectadores y trabajadores. Aunque lo cierto es que la carrera de todos los colaboradores no acabó ahí.

No fue hasta el 14 de julio cuando se puso punto y final definitivo a este formato de La Fábrica de la Tele, pues fue el día que se emitió el último Deluxe, que se realizaba en el mismo plató. Ese sí que era el día en el que el público tenía que despedirse, de forma agridulce, de ese programa incansable, criticado y elogiado, pero que había cambiado la forma de hacer televisión.

Generaron de memes, acompañaron en las tardes, ofrecieron show más allá de la crónica rosa: imitaciones, actuaciones, conexiones absurdas, llantos, gritos, peleas... Es difícil describir un programa como Sálvame en su totalidad con pocas palabras. Aunque para ello se podría utilizar los nombres de los presentadores y colaboradores, que más que periodistas y comentaristas se convirtieron en personajes de un neoreality.

Muchos son los que han pasado por ese plató, desde Anabel Pantoja hasta Alba Carrillo. Sin embargo, los que se mantuvieron hasta esta última etapa fueron los más afectados por esta cancelación. Pero, como el talento rápidamente se reubica, no es de extrañar que todos ellos ya tengan otros proyectos.

Jorge Javier Vázquez



Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'. MEDIASET

Empezando por el principio, Jorge Javier Vázquez es posiblemente el rostro más emblemático del programa y uno de los que su trayectoria ha sido comentada en este tiempo. Se marchó de la televisión tiempo antes del final de Sálvame y estuvo meses de baja, hasta que volvió con Cuentos chinos, programa de La Fábrica de la Tele que pretendía competir contra El hormiguero tanto en horario como en formato. Sin embargo, tras 10 entregas, fue cancelado.

Pero, al contrario de lo que se pueda pensar, el de Badalona no está en un limbo profesional, pues escribe semanalmente su blog en Lecturas, tanto en la edición web como en la digital, y sigue vinculado a Mediaset, pues tiene contrato hasta 2025. Habrá que esperar al próximo año para saber si vuelven a contar con él para conducir Supervivientes.

María Patiño

María Patiño en 'Socialité'. MEDIASET

Siguiendo con los presentadores, María Patiño es uno de los pocos rostros que, tras Sálvame, continúa en Telecinco. Y es que la periodista conduce Socialité, como desde hace años. El formato de los fines de semana está producido por La Fábrica de la Tele, aunque, tras el fin de su vinculación con Mediaset, se desconoce si lo comenzará a realizar otra productora.

Además, como algunos de sus compañeros, Patiño es una de las protagonistas de ¡Sálvese quien pueda!, el docurreality de Netflix que es el heredero natural del espíritu de Sálvame.

Terelu Campos

Terelu Campos en 'Mañaneros'. RTVE

Terelu Campos, copresentadora en la última etapa, no ha parado. Es otro de los rostros del proyecto de Netflix, pero en la televisión en abierto también se deja ver, en concreto, en La 1, pues la hija de María Teresa Campos tardó poco en fichar por RTVE.

Colaboradora de La plaza de La 1, el ya desaparecido programa vespertino de Jordi González; colaboradora de Mañaneros, el matinal de Jaime Cantizano; futura concursante de Bake Off: famosos al horno; y protagonista, junto a su hermana, del homenaje que se hará sobre su madre. Además, recientemente ha estado en Gente maravillosa, de Canal Sur, y también estará en laSexta, pues concursará en Generación TOP, concurso de Ana Pastor que llegará en 2024.

Adela González

Adela González en 'Más vale sábado'. ATRESMEDIA

Pocos días pasaron hasta que Adela González, una de las últimas incorporaciones a los presentadores de Sálvame, encontró otro programa, pues rápidamente se anunció que fichaba por laSexta como conductora, junto a Boris Izaguirre, de Más vale sábado, la edición de fin de semana de Más vale tarde.

Núria Marín

Núria Marín en 'Socialité'. MEDIASET

La última de las presentadoras es Núria Marín, quien conducía Sálvame puntualmente. Pero, tras la cancelación, continúa al frente de Socialité, donde comparte el foco con María Patiño. Además, también está en TV3 al cargo de la sección del corazón de Està passant y presentará el dating show Love Cost.

Pero no son sus únicos proyectos, pues este año estrenó su pódcast Puro Salseo y está a punto de publicar Soy Afrodita, su primera novela, con la editorial Temas de Hoy.

Belén Esteban

Belén Esteban en '¡Sálvese quien pueda!'. NETFLIX

La 'Princesa del Pueblo' no es una excepción. Belén Esteban defiende que es una "chica de La Fábrica de la Tele" y "de Netflix", pues forma parte de ¡Sálvese quien pueda! y no quiere desvincularse de la productora. Pero parece que está más que alejada de Mediaset, pues no son pocos los zascas que le ha lanzado.

Evidentemente, la madrileña tiene Sabores de la Esteban, su empresa de alimentación. Y ahora, también es imagen de CreaEnergía, compañía digital de luz que ha lanzado una tarifa con su nombre. Se desconoce si próximamente se la verá en más proyectos, pues ella asegura que la han llamado de otras cadenas.

Lydia Lozano

Lydia Lozano en '¡Sálvese quien pueda!'. NETFLIX

¡Sálvese quien pueda! también cuenta con la presencia de Lydia Lozano, aunque haya salido 'escaldada' de su paso por el docurreality. Pero su experiencia de décadas la avala y no le falta trabajo en televisión, pues recientemente se ha anunciado que va a fichar por Mañaneros para ser colaboradora y compartir plató con Terelu Campos.

Chelo García-Cortés

Chelo García-Cortés en 'Sálvame'. Telecinco

Chelo García-Cortés también es una de las ocho protagonistas de ¡Sálvese quien pueda!, donde está reviviendo las dinámicas habituales de Sálvame y tiene que aguantar a Kiko Matamoros diciéndole que habla poco.

Kiko Matamoros

Kiko Matamoros, en 'La Resistencia'. MOVISTAR+

Tras el final de Sálvame, Kiko Matamoros es otro de los que ha apostado todo a ¡Sálvese quien pueda!, aunque no deja de visitar distintas cadenas para promocionarlo. Además, es bien sabida la labor del colaborador en la discoteca Oh My Club, donde ejerce de relaciones públicas.

Kiko Hernández

Kiko Hernández en 'Sálvame'. MEDIASET

Otro de los ocho protagonistas de ¡Sálvese quien pueda! es Kiko Hernández, quien comentó recientemente que en el docurreality dejó un poco de lado su papel habitual de villano, pues venían de la cancelación y eso tensaba el ambiente.

El tertuliano sigue presente en Telecinco con Mejor llama a Kiko, el programa de las madrugadas de estilo teletienda. Y también está centrado en la producción e interpretación de teatro con las obras Bodas de sangre, Las Troyanas, Kiko, acompáñame y La Ouija.

Víctor Sandoval

Víctor Sandoval en '¡Sálvese quien pueda!'. NETFLIX

El siempre incansable Víctor Sandoval también fichó vivió el trasvase a Netflix, pues el viaje era a Miami, ciudad en la que vivió durante años y que le trae muchos buenos y malos recuerdos.

Carmen Borrego

Carmen Borrego en 'Así es la vida'. MEDIASET

Tras unos meses de ausencia televisiva, y rumores de preocupación por su incierto futuro profesional, Carmen Borrego volvió al que es su medio natural, la televisión.

Comenzó en La última noche, el ya desaparecido programa que sustituyó al Deluxe, y actualmente hace doblete en Telecinco como colaboradora de Así es la vida y Vamos a ver. Además, recientemente estuvo con su hermana en Gente maravillosa, de Canal Sur, recordando a María Teresa Campos, a la cual homenajeará en RTVE.

Carmen Alcayde

Carmen Alcayde en 'GH VIP'. MEDIASET

Poca duda hay sobre de qué trabaja actualmente Carmen Alcayde, pues los espectadores pueden verla 24 horas al día. Tras el final de Sálvame, la periodista valenciana fichó como concursante de GH VIP 8, donde ya es finalista.

Marta López

Marta López en 'Sálvame'. MEDIASET

El final de Sálvame fue el final de Marta López con La Fábrica de la Tele, pero no con Telecinco, donde está vinculada a Unicorn Content, productora de Ana Rosa Quintana, como colaboradora de Vamos a ver y TardeAR.

Gema López

Gema López en 'Espejo público'. ATRESMEDIA

De colaboradora de copresentadora. Gema López ha dado el salto a Antena 3 en Más Espejo, la sección del corazón de Espejo Público que conduce junto a Susanna Griso.

Alonso Caparrós

Alonso Caparrós en 'Espejo público'. ATRESMEDIA

Si hubo un trasvase de Telecinco a Netflix, está claro que también hubo otro a Antena 3, pues Alonso Caparrós siguió los pasos de Gema López y es colaborador de Más Espejo.

Laura Fa

Laura Fa en 'Espejo público'. ATRESMEDIA

Del mismo modo, Laura Fa desembarcó en Espejo Público para la sección de crónica social, pero la periodista catalana también es colaboradora de Planta Baixa, de TV3, y tiene su propio pódcast con Lorena Vázquez, Mamarazzis.

Pilar Vidal

Pilar Vidal en 'Espejo público'. ATRESMEDIA

Pilar Vidal también ha dejado atrás Telecinco para centrarse en Antena 3, aunque lo cierto es que ella ya colaboraba en algunos programas de la cadena. Y ahora Sonsoles, Espejo Público y La Roca son los formatos en los que se la puede ver. Además, también acaba de estrenar Drama Queen, su pódcast en ABC.

Pipi Estrada

Pipi Estrada en 'Fiesta'. MEDIASET

Pipi Estrada, que volvió a Sálvame en la última etapa, continúa en Mediaset. En concreto, el periodista deportivo está en Fiesta, el programa de los fines de semana presentado por Emma García.

Antonio Montero

Antonio Montero en 'Así es la vida'. MEDIASET

La última noche también fue un cobijo temporal para Antonio Montero, hasta que se canceló al poco tiempo. Pero el periodista sigue en Telecinco como colaborador de Así es la vida.

José Antonio Avilés

José Antonio Avilés en 'Así es la vida'. MEDIASET

Tras la cancelación de Viva la vida, poco tardó José Antonio Avilés en llegar a Sálvame, pero su etapa allí no duró tanto como esperaba, pues el programa también desapareció. Desde entonces, el colaborador trabaja en Así es la vida y en GH VIP 8, donde entró en la casa como reserva pero fue eliminado rápidamente.

Cristina Porta

Cristina Porta en 'Así es la vida'. MEDIASET

También presente en los últimos tiempos del desaparecido programa, Cristina Porta se atrevió en verano con el reality ¡Vaya vacaciones!, y luego fichó como colaboradora de Así es la vida.

José Antonio Canales Rivera

Canales Rivera en 'Sálvame'. MEDIASET

El torero José Antonio Canales Rivera es el único de los tertulianos de la última etapa que no está en otro programa o en otro proyecto, al menos que se haya hecho público. Sin embargo, sí que hizo una aparición puntual en Y ahora Sonsoles por el 39 aniversario de la muerte de su tío, Paquirri.

Kike Calleja

Kike Calleja, reportero de 'Sálvame'. MEDIASET

Otros de los rostros de Sálvame era Kike Calleja, reportero del programa que, muy puntualmente, ejercía de tertuliano. Sin embargo, tras el final del formato, ahora es exclusivamente colaborador en Telecinco de los programas Vamos a ver y Fiesta.

Omar Suárez

Omar Suárez en 'Fiesta'. MEDIASET

Otro de los reporteros más mediáticos es Omar Suárez, quien también hizo las veces de tertuliano en el Deluxe. Pero, tras el final de ambos programas de La Fábrica de la Tele, ahora está con Cuarzo, ya que es colaborador y reportero de Fiesta.

José Antonio León

José Antonio León en '¡De viernes!'. MEDIASET

Completando la tríada de reporteros, José Antonio León tampoco ha desaparecido de la televisión, pues el pasado fin de semana debutó como colaborador de ¡De viernes!.

Alberto Díaz

Alberto Díaz Cabezón, director de 'Sálvame'. MEDIASET

Detrás de las cámaras, aunque no mucho porque Sálvame siempre mostraba las entrañas del programa, se encontraban los directores. Y uno de ellos era Alberto Díaz, quien ahora ha dado el salto a Antena 3 como director de Más Espejo, la sección del corazón de Espejo Público. De hecho, no son pocos los que han opinado que, con su llegada, ahora el programa se ha 'salvamizado', y esto provocó la marcha del arquitecto Joaquín Torres.

David Valldeperas

David Valldeperas, director de 'Sálvame'. MEDIASET

Por su parte, David Valldeperas, otro de los rostros más mediáticos de La Fábrica de la Tele, aparcó los auriculares y el micrófono de Sálvame para ponerse los de ¡Sálvese quien pueda!, pues es uno de los directores del docurreality y, de hecho, aparece en el primer y segundo episodio.