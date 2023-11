Jorge Javier Vázquez habla de la "ansiedad" que le genera su físico: "Pedía siempre una báscula, me pesaba todos los días..."

Después de la cancelación de Cuentos chinos, su último proyecto en televisión, Jorge Javier Vázquez ha puesto tierra de por medio y se ha ido de vacaciones a Río de Janeiro, Brasil. El presentador, que cuenta en su blog semanal de Lecturas que allí le ha pillado la investidura de Pedro Sánchez, analiza los pros que tiene el anonimato, algo que en España no puede disfrutar.

"Hace mucho que no voy a una playa en España. Con lo tímido que soy, me da vergüenza que me reconozcan tomando el sol y no tener escapatoria. Por eso disfruto tanto del anonimato en una playa donde sea posible confundirme con la gente", escribe el catalán.

"El hecho de que puedan hacerte fotos en bañador te hace estar con las alertas disparadas. Y aún así, nunca sales indemne. A no ser que tengas un físico espectacular –y no es el caso–, tienes altas probabilidades de que al pillarte a traición salgas hecho un ecce homo", analiza

Sin embargo, esta nueva etapa, mucho más relajada, también se nota en esa obsesión por el físico que te crear salir en la pequeña pantalla. "Ahora que no salgo en la tele y que no tengo proyecto a la vista vivo de una manera mas relajada el asunto del físico. Antes pedía siempre en los hoteles una báscula. Me pesaba todos los días y estructuraba la jornada según el peso: hacía más o menos deporte, tenía más o menos miramientos con la comida. Me fastidiaba la idea de volver de vacaciones con algunos kilos de más y que me llamaran gordo. No solo me fastidiaba: me creaba ansiedad. Y esa ansiedad no me ayudaba a controlarme así que, al final, recuerdo mis vacaciones luchando contra los complejos de culpa que me acompañaban si decidía tomar postre", revela.

Sobre el físico, el presentador, que admite que está "mejor que nunca", dice: "La gran mayoría de guapos y guapas que he conocido esconden un complejo con alguna parte de su físico que al resto de la humanidad le parecería absurdo. Excepto a ellos. No conozco a nadie que se encante del todo. Que se acepte sí, pero ese es otro cantar".