Meli, la gran amiga de María Teresa Campos, destroza a Bigote Arrocet: "Fue cruel con ella"

Meli Camacho, la que fuera gran amiga de María Teresa Campos en los últimos 25 años de su vida, ha roto su silencio y ha opinado sobre Bigote Arrocet, el último gran amor de la comunicadora, y la conflictiva ruptura entre ambos, que aún hoy da que hablar.

Y no habla de él en buenos términos, todo lo contrario. Meli utiliza una entrevista exclusiva a Semana para, tal y como tilda la revista, "destrozar" al humorista. "Era cruel con ella. Le generaba un estado constante de ansiedad y angustia", asegura.

"Tras los primeros meses llegó el calvario y el desequilibrio a la vida de María Teresa", explica sobre la relación entre ambos. Además, de esos inicios, asegura que, cuando se conocieron, "María Teresa estaba muy afectada por el problema de salud de Terelu (pasó un cáncer). Él se aprovechó de la debilidad de mi amiga y empezó a conquistarla a base de mensajes de WhatsApp".

En cuanto al cómico, dice que "es un farsante, un mentiroso, un cobarde y un impostor". "Hay que ser indigno para salir a la palestra con mentiras una vez fallecida Teresa", opina. Además, indica que "Edmundo se inventó una vida. Teresa al principio lo creyó, hasta que vio que era un fabulador".

María Teresa Campos, junto a Meli Camacho, su gran amiga MEDIASET

Sobre la relación en sí, revela: "En los viajes, Edmundo no pagaba y se encerraba muchas horas en el cuarto del hotel. Se hacía pasar por un negociante hablando muchos idiomas. Todo inventado". Y sobre el comentado final de la misma, dice: "Claro que la dejó por un mensaje. Ella se lo sabía de memoria: 'hemos terminado. No me busques ni me llames más'".