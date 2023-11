Bigote señala que Gustavo está "manipulado" por las Campos y que María Teresa murió "sin haber saldado la deuda" que tenía con él

Edmundo Arrocet sigue dando entrevistas hablando de María Teresa Campos. El humorista, que en esta ocasión ha hablado con Pronto, señala que se "preocupó" por la salud de la matriarca de las Campos tras separarse sentimentalmente.

Además, vuelve a arremeter contra Gustavo, el chófer de María Teresa, señalando además que es falso todo lo que este dice de él. "No es cierto que yo fuera un aprovechado y ella lo pagara todo. La familia sabe que yo no era un mantenido".

Precisamente, sobre la familia, afirma que "apenas la visitaron en seis años" que estuvo con Teresa. "Se veían en plató, pero por trabajo".

En cuando a Gustavo, señala que no entiende que le ataque "de esa forma". "Será que le han manipulado para que lo haga. A ese hombre le han comido el coco".

Sobre la deuda que tenía María Teresa con él, indica que "murió sin saldarla". "Terelu me pagó lo que le presté, pero su madre no me hizo efectivo ni un solo euro".