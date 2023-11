Miami se convierte este 10 de noviembre en el escenario perfecto de Netflix para que ocho de los colaboradores de televisión más famosos se aventuren a buscar trabajo en ¡Sálvese quien pueda!. Pero antes, los protagonistas han hablado del propio programa en la presentación, donde no se han cortado a la hora de hablar del formato o de su pasado en Telecinco.

Este viernes se estrenarán los tres primeros episodios de este docurreality producido por La Fábrica de la Tele, en los cuales los tertulianos buscarán trabajo en la ciudad de Florida. Tras su estancia, viajarán a México a probar suerte en la televisión patria, experiencia que se verá en los siguientes tres capítulos que llegarán próximamente.

Está claro que esta aventura es muy diferente a Sálvame, pero con muchas similitudes, como la irreverencia, el humor, el drama y los llantos habituales. Y sobre todo ello han hablado en la presentación de Netflix este mismo martes.

Belén Esteban ha sido una de las que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hablar de todo, como de su compañero Jorge Javier Vázquez, del cual ha defendido que "sigue trabajando para Mediaset, no le han echado de ningún sitio".

Aun así, Lydia Lozano ha asegurado que se le ha "echado mucho de menos" en esta aventura y ella lo vería como uno más en el docurreality, del cual él "está muy pendiente". "Está como loco por vernos", ha añadido María Patiño.

La 'Princesa del Pueblo', que tras su aventura quiere ser llamada 'La Patrona', también ha recordado su etapa en Telecinco: "Tanta gente que se ha quejado de Sálvame... Ahora me doy la vuelta y les digo 'va por ustedes'. Ya no estamos en Mediaset, ahora estamos en una plataforma y miro para adelante y Sálvame fue el programa de mi vida y ahora lo será en Netflix".

"Ya no soy chica Mediaset, soy chica de dos cosas: la productora, sigo siendo de La Fábrica de la Tele, no estoy en el paro, que quede bien claro; pero, sobre todo, soy chica Netflix, como todos mis compañeros", ha defendido. "Es tan fácil trabajar sin que te den una lista de personas de las que no puedes hablar...".

Además, también ha hablado de la participación que tenía Mediaset de la productora, acuerdo que, según publicó Informalia, ya está roto: "La Fábrica de la Tele ya es independiente".