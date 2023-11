Las últimas imágenes de 'Sálvese quien pueda' son 'Sálvame' en estado puro: discusiones, lágrimas y amenazas de abandono

Tras varias divertidas promos protagonizadas por Belén Esteban, Terelu Campos y Lydia Lozano, ha llegado el momento de que los fans de Sálvame comprueben que ¡Sálvese quien pueda!, el docurreality de Netflix, tiene la misma irreverencia y el drama del desaparecido programa. Y así se puede ver en el avance oficial que han publicado.

Los tres primeros episodios de este nuevo formato de La Fábrica de la Tele llegarán el próximo 10 de noviembre, mientras que los tres siguientes se estrenarán próximamente. Y está claro que en ellos estará presente el espíritu de Sálvame, pero de un modo distinto.

Es bien sabido que los tertulianos del cancelado programa del corazón siempre se han prestado a todo, desde disfrazarse hasta cantar, o intentarlo. Y parece que eso lo siguen haciendo en este nuevo espacio.

Tal y como se ve en este tráiler, los ocho protagonistas viajan en yate, revelan incómodas confesiones jugando al 'yo nunca' y discuten entre ellos. "Siempre das las lecciones a todo el mundo y no te has levantado", se ve que le echa en cara María Patiño a Terelu Campos.

Lágrimas, risas, dramas, alegrías, peleas, fiestas... Todo estará presente en ¡Sálvese quien pueda!, y también las amenazadas de abandono. "Mañana me voy a España, ¿eh? Yo me pago la vuelta, me voy a España. ¡Hombre!", exclama Lydia Lozano entre lágrimas, mientras el director, David Valldeperas, intenta tranquilizarla.