Lydia Lozano confiesa lo peor que llevaba de trabajar en 'Sálvame': "Me metía en la cama y seguía llorando"

El final de Sálvame llegó como un jarro de agua fría, filtrado antes a la prensa y avisando a los trabajadores en pleno directo. Tras 14 años, este desenlace tan abrupto dejó muy mal sabor de boca y provocó que muchos de los colaboradores lo pasaran mal, y una de ellas fue Lydia Lozano, como ella misma ha revelado.

Aunque el último día de emisión, el 23 de junio, confirmaron que pasaban a Netflix, esta cancelación fue muy dura para todos, como así lo confesó María Patiño, que dudó si sumarse a ¡Sálvese quien pueda!. Y parece que algo parecido le pasó a Lozano, tal y como confesó en Drama Queen, el nuevo pódcast de Pilar Vidal.

"Yo no sabía qué hacer, si seguir con mis jefes o no", reveló. "¿Llegaste a pensar en abandonar La Fábrica de la Tele?", le preguntó su amiga, a lo que la invitada contestó afirmativamente.

Aun así, había algo que se negaba a rechazar: vivir la experiencia que tenía preparada Netflix: "Dije 'Dios mío, ¿cómo voy a perder yo esta oportunidad?'".

"Lo tenía clarísimo", aseguró. Aun así, siguió quejándose y diciendo "¡No me subo al avión, a mí que me paguen antes porque he estado 14 años con ellos!".

"Yo pedía el despido, pero el despido era no embarcarme", explicó, en referencia a cobrar el finiquito. Pero es evidente que se alegra de su decisión: "La experiencia de Netflix ha sido un regalo. Yo ya he tenido regalo de Navidad. Para mí Netflix ha sido el regalo de muchos años".

Está claro que este final fue un antes y un después para Lydia Lozano, aunque también contó que Sálvame le ha causado muchos dolores de cabeza.

"La gente creía que hacías un papel por tener protagonismo", le dijo Pilar Vidal sobre su labor en el programa y todo lo que lloraba allí. Pero la periodista defendió que sus lágrimas eran de verdad y ella lo pasaba mal de verdad.

"David Valldeperas, el director, me decía lo que más me dolía", aseguró y contó lo que le repetía y que ella no lograba interiorizar: "¡Lydia, cuando se acaban los focos, el espectáculo se ha acabado!".

"Es que habéis estado hablando de mi vida, de mi familia, ¿y ahora me dices que cuando llegue a casa jarana? No", se quejó. "Entonces yo iba a casa, me metía en la cama y seguía llorando".

"Tengo testigos que me han visto sacar la basura o pasear al perro llorando. Lo he pasado mal", aseguró. Aun así, Lozano comentó que tiene "un mono" que se muere después de haber dejado de trabajar por las tardes.