Belén Esteban afronta una nueva etapa profesional, y no solo por el final de Sálvame, que desembocó en su llegada a Netflix con Sálvese quien pueda, el docurreality que grabaron varios colaboradores en Norteamérica. La de San Blas también acaba de protagonizar una campaña de CreaEnergía, y en la presentación de este nuevo proyecto se ha sincerado con la prensa.

La tertuliana no ha parado este verano, pues la cancelación del programa de Telecinco la llevó a cruzar el charco, además de su incursión en esta publicidad, que no solo hace que esta nueva energética digital tenga una tarifa con su nombre, sino que, gracias a la inteligencia artificial, sea su voz la que atenderá las llamadas de la compañía.

Sin embargo, Belén Esteban sigue ligada a la televisión, aunque sea a través de Netflix. "No estoy en el paro. La gente me para por la calle y me da el pésame. Sigo trabajando", declara a Semana.

"Tengo un contrato con mi productora y hay sorpresas que no puedo contar, pero que van a sorprender muchísimo", añade la de San Blas, sobre La Fábrica de la Tele, la cual también es la productora de Cuentos chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez.

"Me encanta, pero ahí falto yo (risas)", bromea sobre el formato del catalán. "Yo lo veo siempre. Me encanta Susi Caramelo. Aunque todo el mundo tenemos nuestras cosas, para mí el mejor presentador es Jorge Javier Vázquez".

Otra de sus compañeras, Terelu Campos, ha cambiado de cadena y ha fichado por La 1. En concreto, la hija de María Teresa será colaboradora de La plaza, el nuevo programa de Jordi González, algo que a ella le hace muy feliz porque le considera un profesional "maravilloso".

Pero Terelu no es la única: Laura Fa, Gema López y Pilar Vidal -aunque ella ya estaba antes-, son colaboradores de Espejo público. Y Belén Esteban no es una excepción, pues confirma a la citada revista que le han tirado la caña de otras cadenas, pero no da más detalles de cuál ni para qué programa.