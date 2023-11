Lydia Lozano revela la abundante cantidad que se habría embolsado Ángel Cristo Jr. por su entrevista: "Por dinero baila el perro"

Pilar Vidal estrena proyecto. La excolaboradora de Sálvame ha comenzado con su nuevo pódcast, Drama Queen, y ha invitado para su primera entrega a una de las grandes amigas que hizo en el programa: Lydia Lozano.

La periodista, que ha fichado como colaboradora de Mañaneros, ha acudido a este formato de ABC y ha hablado de múltiples temas: desde sus inicios en Tómbola hasta la cancelación de Sálvame. Sin embargo, también se ha pronunciado sobre algunos temas de la crónica rosa, como la polémica entrevista de Ángel Cristo Jr.

"Conozco muy bien el tema. Ángel a mí me llamaba hace mucho tiempo para hacer esto, y yo le frené. Horas de teléfono", aseguró la tertuliana. "Hace tiempo que quería hacer esto, y luego se calmaba".

"¿No te das cuenta de que vas a acabar como un Kiko Rivera?", le preguntaba ella al hijo de Bárbara Rey. "Tú es que no puedes hablar, si tú te sientas delante de mí te puedo destrozar la vida, porque no tienes el culito limpio", le decía.

"Flipo que en Telecinco hayan llevado a un señor que no tiene el culo muy limpio", opinó, en referencia a los antecedentes penales que tiene y las veces que ha estado en el calabozo. "¿Por qué la gente que está ahí no investiga y le pregunta?", reflexionó, en referencia al equipo de ¡De viernes!, programa que le entrevistó.

"En este momento Ángel realmente lo ha hecho por dinero, porque hace dos o tres semanas estaba con su madre en Marbella, con su hija, con Sofía", sostuvo Lydia Lozano.

"El que haya pensado que esto es un montaje: no, para nada. Este niño lo tenía pensado desde hace mucho tiempo", aseguró la invitada de Drama Queen, que entonces dijo la cantidad que podría haber ganado Ángel Cristo Jr. por la entrevista: "Cuando yo estaba en Sálvame me podría haber sentado y haber dicho lo que me decía por teléfono, y a lo mejor no hubiera cobra los 120.000 pavos que ha cobrado".

"Seguramente que la novia que tiene venezolana...", continuó diciendo. "Yo también lo he pensado, que le ha asesorado mal, le ha instigado a hacerlo", añadió Pilar Vidal. "Es el típico caso de por dinero baila el perro", comentó Lozano.