El 2023 lo había comenzado Taylor Swift con dos rupturas. La primera, la más dolorosa después de seis años de relación, fue con el actor Joe Alwyn; de ella había pasado a un romance breve con el también músico Matt Healy. Pero en primavera la artista, que ese mismo año protagonizaría, junto al fenómeno Barbie y a Beyoncé, el resurgimiento millonario de la cultura pop, estaba soltera, algo curiosamente inusual en su vida privada, tan dada al amor y, por ende, a las canciones sobre sus múltiples desengaños. Fue entonces, en esa duermevela de su corazón, cuando irrumpió el nombre de Travis Kelce.

La eterna historia de amor norteamericana de la chica popular y el deportista de fútbol americano tenía un plus cinematográfico, pero sus comienzos fueron, sobre todo, privados, herméticos, lejos de cámaras y del ojo público. Lo confirmarían ambos más tarde, ya consolidada su relación, pero aquel verano el ala cerrada de los Kansas City Chiefs le intentaría dar su número en uno de los conciertos de The Eras Tour, la gran gira —quizá la mayor y más exitosa de todos los tiempos— de la cantautora de Pensilvania. Fue en Arrowhead, precisamente el estadio del equipo en el que milita, pero no lo consiguió.

Su arrojo, sin embargo, no pasaría desapercibido. Contaban desde el portal The Messenger, que consiguió la exclusiva en septiembre, que Kelce, de la misma edad que Taylor —34 años ambos—, finalmente vio recompensada su osadía con una cita con la autora de hits como Exile o Shake it off.

Y la chispa adecuada apareció. El deportista invitó a Swift a uno de sus partidos y ella apareció. Los rumores y habladurías eran ciertos, aunque a decir verdad llegaban tarde: después se sabría que ya llevaban unas semanas viéndose. Y salió a la luz una curiosidad: en 2016 le hicieron el juego de Besar, Casarse y Matar a Kelce con Ariana Grande, Katy Perry y Taylor Swift, pero a su actual pareja la eligió solo para besarse con ella.

Los Kansas City Chiefs derrotaron a los Chicago Bears por 41 a 10. En el palco, Taylor estaba acompañada de su nueva suegra, Donna, y de su nueva gran amiga, Brittany Mahomes, esposa de Patrick Mahomes, el quarterbarck del equipo. La relación era cierta y las consecuencias no tardaron en llegar: la venta de camisetas de Kelce aumentó un 400%; Maya Benberry, la expareja de Travis Kelce, advirtió a la intérprete de Look what you made me do o Anti-Hero de que el deportista le fue infiel en el pasado; o incluso nativos americanos le pidieron a Swift que utilizase su poder para acabar con una famosa celebración de los Kansas City Chiefs.

Ellos, por tanto, decidieron no ocultarlo más. Swift había vivido con Alwyn una relación alejada de todo titular y esta había de ser todo lo contrario: una celebración del amor gritada a los cuatro vientos. Kelce habló por primera vez de Taylor en el pódcast que tiene junto a su hermano y, para noviembre, ya se estaban dando su primer beso en público en Argentina, después de ella cambiase la letra de una de sus canciones para hacer mención al tight end.

Travis Kelce y Taylor Swift, en octubre de 2023. GC Images / Getty

"Queremos estar presentes en la vida del otro. Siempre hay mucha más gente alrededor, pero no nos importa". Esta frase era una de las muchas que Taylor le dedicaba a su nuevo novio en la entrevista concedida a la revista Time, que la había nombrado Persona del año. Así acababa el año, con un cumpleaños rodeada de amistades y negando los primeros rumores de compromiso entre ambos.

Aunque el 2024 empezó con problemas —sus fotografías pornográficas y denigratorias, en las que aparecía desnuda, generadas por inteligencia artificial vistiendo los colores del equipo de su amado, y el joven que monitorizaba sus vuelos en jet privado para contabilizar lo que contaminaba— la relación no solo no se resintió, sino que fue a más: Travis se mostró entusiasmado ante el nuevo disco que acababa de anunciar su pareja, The Tortured Poets Department: "No puedo esperar a cómo va a temblar el mundo".

Y llegó la Super Bowl. Un espectacular final de partido les dio el título a los Chiefs y, como si de una película se tratase, Swift bajó corriendo al terreno de juego y llegó el momento álgido: ella se abalanzaba sobre él y ante los ojos de todo el mundo se besaban apasionadamente, como si nada más importase en ese momento. Y Kelce, como si estuviese siguiendo la nueva moda de la Swiftcation, comenzó a seguir en sus vacaciones la gira de Taylor, como se demostró con su visita conjunta al zoo de Sídney.

Taylor Swift besa a Travis Kelce. CAROLINE BREHMAN

Desde entonces, han preferido mantener un perfil más bajo, que no ajeno a los medios, ya que salieron a la luz las posibles referencias a Kelce en las nuevas letras de Taylor así como que la artista, como si de Emily Dickinson se tratase —no por nada están emparentadas— ya le había compuesto dos canciones completas para su próximo trabajo. En estos momentos, debido a que ha retomado la gira, se sabe que están llevando su relación más a distancia, pero pronto se sabrá si Travis decide viajar a Madrid para ver el concierto de Swift en el Santiago Bernabéu.