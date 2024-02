PETA critica a Taylor Swift y Travis Kelce por su cita en el zoo de Sídney

Parecía una cita de lo más romántica: Taylor Swift y Travis Kelce, ella en mitad de su gira por Asia y Oceanía dentro de su The Eras Tour, él recientemente ganador de la Super Bowl, paseando por el zoológico de Sídney. Pero para PETA no es sino un sinónimo de lo que no se debe hacer jamás.

La organización, en palabras de Debbie Metzler, directora de la sección de Bienestar de Animales Cautivos de la fundación, considera que la cantautora de 34 años y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs deberían ser más conscientes de cómo se trata a los ejemplares de las diferentes especies en este tipo de instalaciones.

"Entendemos todos muy bien [all too well en inglés, como una de los temas más famosos de Swift] el atractivo de ver la vida salvaje de Australia, pero desde PETA esperamos que la próxima vez que Taylor y Travis quieran ver animales en su hábitat, gasten su tiempo y su dinero en una verdadera reserva natural".

Metzler añade que una reserva [sanctuary en inglés] es siempre una elección mejor porque a los visitantes no se les permite interactuar, alimentando ni tocando, a los animales, sino que deben mantener una distancia prudencial con ellos y dejarlos vivir.

Y es que el zoológico de la ciudad australiana sí que aparentemente permite tener contacto directo con la vida salvaje, almenos a tenor de las imágenes, ya que la propia Swift dio de comer a un canguro en dicho zoo antes de ir a visitar otras instalaciones del centro, así como Kelce acarició a uno de los marsupiales.

Además, no era esta la primera vez que la autora de éxitos como Exile o Shake it off hacía una excursión por el zoológico, dado que pocos días antes de la llegada de Travis también se acercó. Los dos juntos pasearon "de la mano" como mostraron las imágenes, aunque esta vez acompañados de la cantante Sabrina Carpenter, quien está haciendo las veces de telonera de Swift en la gira, y de Ross Travis, compañero de equipo de Kelce.

PETA, quien acostumbra a utilizar a las celebrities para dar a conocer su mensaje —ya lo hizo hace unos meses con Pharrell Williams y su debut como creativo de Louis Vuitton—, también ha elogiado en el pasado a Taylor, pues agradeció que su cardigan, por la canción homónima, estuviese hecho "100% de acrílico" y que fuese "vegano".