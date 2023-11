El debut de Pharrell Williams como creativo dentro de la firma Louis Vuitton ha traído cola. Tanto por lo que ha diseñado como por su premio. Y, claro, por sus connotaciones éticas. Ni más ni menos que un bolso de piel de cocodrilo que tiene un precio de un millón de dólares. La organización PETA no ha tardado en reaccionar.

No ya por la cantidad en la que está valorado, que está totalmente fuera de mercado y reservado solo para unos pocos, sino por el uso de "crueldad animal" para este primer producto, tal y como señala en una carta abierta al cantante y productor que ha remitido al portal de noticias TMZ la vicepresidenta senior de la institución, Lisa Lange.

Después de una presentación cargada de referencias a algunos de los éxitos del artista de 50años, añade: "Cuando te nombraron director creativo masculino de Louis Vuitton, esperábamos que los animales tuvieran suerte y que eligieras telas veganas, que ya son la preferencia de los consumidores de hoy en día, éticos y concienciados con el medio ambiente".

"Pero no nos ha hecho nada felices [por su superfamoso éxito Happy] descubrir su nuevo diseño, el bolso Speedy Millionaire, que está elaborado con piel de cocodrilo, porque cuando se trata de animales que se utilizan para la moda, nada es hermoso, sino un abuso", ha añadido Lange.

"Una investigación de PETA en Asia sacó a la luz que los trabajadores de los proveedores de LVMH [el grupo empresarial de Louis Vuitton] cortaban el cuello a cocodrilos vivos y les clavaban caras de metal en la columna mientras aún estaban conscientes", ha incidido la vicepresidenta.

"Otra investigación reveló que los trabajadores de las instalaciones que proveen a LVMH primero golpean repetidamente a las pitones en la cabeza, dejándolas suspendidas en el aire, inflando sus cuerpos con agua y destripándolas, algunas incluso mientras aún se movían", ha continuado.

Por todo ello, Lange ha invitado a Pharrell a que vaya a una de esas granjas industriales de cocodrilos donde se fabrican bolsos como el Millionaire Speedy, advirtiéndole de que no será como ir al zoológico.

"Desearás llevar tapones para la nariz y botas altas para poder caminar a través del agua fétida y llena de desechos. Si vamos a un tanque interior, trae también una linterna, porque no vas a ver la luz del día. Allí no hay límites difusos [por su otro éxito Blurred lines]. Matar vidas silvestres para obtener un bolso no es algo cool, sino frío. ¿Estás preparado para este viaje?", ha finalizado.

Por ahora, Pharrell Williams ha preferido no contestar ni a esta ni a ninguna de las demás reacciones de los usuarios en redes sociales.