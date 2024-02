Taylor Swift amenaza con denunciar al joven que monitoriza sus vuelos en jet privado

En 2022, Jack Sweeney, programador y estudiante de la Universidad de Florida Central, cabreó tanto a Elon Musk con su cuenta de seguimiento de jets privados de las celebrities que le suspendió la cuenta durante un breve período. Sin embargo, permitió su regreso con un cambio: los datos tendría que compartirlos con un retraso de 24 horas para cumplir con las normas antiacoso de la web.

Sweeney, que lo hace por motivos ecologistas, queriendo exponer cómo las estrellas contaminan en vuelos incluso para distancias mínimas, como 10 ó 15 minutos, extrae la información con la que monitoriza estos vuelos de la Administración Federal de Aviación, los cuales están disponibles de manera pública.

Pero ese carácter público no ha impedido, como ha informado The Washington Post, que el pasado diciembre haya recibido de parte de los abogados de Taylor Swift una carta de cese y desistimiento de su actividad dado que afirman que una de sus cuentas, la que está dedicada por entero a la cantante, está en verdad ayudando a sus acosadores y amenazando su seguridad.

El equipo legal de Taylor Swift, del bufete de abogados Venable, han especificado en su misiva que "no tendrían más remedio que buscar todos y cada uno de los recursos legales" si Sweeney no detiene su "comportamiento de acecho y acoso", acusándo de de causar a Swift y su familia "un daño directo e irreparable, así como angustia emocional y física".

Asimismo, en la carta también han argumentado que no existe "ningún interés legítimo ni ninguna necesidad pública de esta información, aparte de acechar, acosar y ejercer un dominio y control" totales sobre la vida de la autora de éxitos como Anti-Hero, Blank Space o August.

"Si bien quizá esto pueda ser un hobby para usted, o quizá una vía que espera que le proporcione riqueza o fama, para nuestra cliente es una cuestión de vida o muerte. La señora Swift ha tenido que lidiar con acosadores y otras personas que han deseado hacerle daño", se añade en la carta.

En ella además han añadido que sus acciones "estaban violando varias leyes estatales", si bien no han especificado ninguna. Un abogado que ha hablado en nombre de Sweeney, James Slater, ha afirmado que es así porque no han podido encontrar ninguna reclamación legal viable dado que la cuenta de Sweeney "no infringe ninguno de los derechos legales de la Sra. Swift".

Asimismo, Slater ha añadido que todo se trata de un lavado de imagen y de relaciones públicas: Taylor Swift no puede permitirse molestar a la gente joven en un tema como el cambio climático siendo una de las estrellas que más contaminan el planeta con sus vuelos en jet privado, según la empresa de marketing y sostenibilidad Yard.

Jack Sweeney ha defendido su trabajo, explicando que la información que comparte es indistinguible de otras formas de conseguir ciertos datos de dominio público que documenten sus viajes, como puede ser algo tan simple como el itinerario de su última gira.

Además, desde las redes han puntualizado que si no desea que sus vuelos sean expuestos, podría realizar los mismos viajes de 10 ó 15 minutos en coche o tren. Con datos como que, desde que el comienzo de su The Eras Tour, ha emitido supuestamente 138 toneladas de CO2 en tres meses, multitud de usuarios de las redes, incluido parte de su fandom, se ha posicionado al lado de Sweeney.

Algunas de las cuentas explican que, más allá de ser una estrella y un ídolo para muchas personas, en algo tan crucial como el cambio climático no se puede ni debe mirar hacia otro lado con las celebrities y sus vuelos privados.

Sin embargo, también ha habido personas críticas con Sweeney, a quien han tachado de ser un incel —ha dejado de monitorizar los vuelos de algunas estrellas de quienes sí es fan— o han sacado a relucir una fotografía suya en un vuelo en jet privado. Además, hay quien considera que su interés nunca fue el cambio climático, aunque también han respondido a ello que no hay que confundir el mensaje con el mensajero.

Desde hace unos meses, la cuenta en cuestión, @taylorswiftjets, apenas tenía actividad y ahora tanto esa como la cuenta que compartía el uso de sus jets privados de todas las celebrities se encuentran suspendidas.