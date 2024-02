Taylor Swift anuncia su próximo disco, 'The Tortured Poets Department'

Parece que Bilal Ilyas Jhandir, el joven fan que consiguió el récord de identificar 34 canciones de la artista en menos de un minuto, va a tener pronto más trabajo. Porque justo la noche que hacía historia en los premios Grammy, Taylor Swift ha anunciado su próximo álbum, el número 11, cuyo título sería The Tortured Poets Department. Es decir, La oficina de poetas torturados.

La buena nueva ha sido toda una sorpresa para los y las swifties de todo el mundo, ya que esperaban que su siguiente disco fuese la regrabación de su Reputation, pero la artista de 34 años asombró con sus palabras sobre el escenario al recoger el que significaba su decimotercer galardón y, como se encargó de explicar, el 13 es su "número de la suerte".

"Es mi número de la suerte, no sé si alguna vez lo había dicho. Por ello que quiero darles las gracias a mis fans contándoles un secreto que les he estado ocultando durante los últimos dos años, y es que mi nuevo álbum verá la luz el 19 de abril", dijo Swift, provocando los aplausos y vítores del público.

Inmediatamente después, en sus diferentes cuentas en redes, la milmillonaria cantautora publicaba la primera imagen oficial del futuro disco, una fotografía en blanco y negro de ella recostada en una cama, así como varios versos, de los que ella misma destacó uno: "All's fair in love and poetry...", que se traduciría por "Todo vale en el amor y en la poesía...".

El resto de los versos, que ella los adjudica a "The Chairman" [El director] del disco, aunque no se sabe si se tratará de un personaje de las canciones o el título de una de estas, dicen (en español): "Y así me vi envuelta de lleno en las evidencias / Mi empañado escudo de armas / Mis musas conseguidas con hematomas/ Mis talismanes y encantos/ El tic, tic, tic de las bombas de amor / Mis venas de tinta negra como azabache".

Una referencia a Joe Alwyn

Nada más dar a conocer que The Tortured Poets Department sería el título del álbum, los y las swifties del mundo comenzaron a cabilar a qué o a quién se refería Taylor Swift con el título, el cual, de hecho, es el más largo que le ha puesto a un álbum hasta la fecha. Y han llegado a una conclusión: es una referencia a su expareja, Joe Alwyn.

"Sabía que el nombre del nuevo álbum de Taylor Swift me sonaba demasiado familiar", escribió un fan en X. Y junto a ello una captura de pantalla en la que se explicaba que Alwyn reveló en 2022, en el programa Conversations With Friends de Variety, que tenía junto a los actores Paul Mescal y Andrew Scott un grupo de chat de WhatsApp al que habían llamado "The Tortured Man Club", "El club de los hombres torturados".