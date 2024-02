Las razones por las que Miley Cyrus no agradeció su Grammy a su padre, Billy Ray Cyrus

Miley Cyrus fue una de las artistas de la noche de los Grammy. Con perdón de Taylor Swift, que hizo historia y hasta anunció su próximo álbum, la artista de 31 años ganó al fin su primer gramófono dorado. Y hubo un detalle que no pasó desapercibido: no quiso agradeecrle el premio a su padre, Billy Ray Cyrus.

En su emotivo discurso por el Grammy a mejor grabación del año por su canción Flowers, en el que se notó que Miley llevaba años queriendo subir a recoger uno de dichos galardones, citó en primer lugar a los autores y productores de la canción, quienes estaban con ella sobre el escenario en ese momento.

Inmediatamente después se acordó de su madre, Tish Cyrus, de una de sus hermanas, Brandi, y de su "amor", Maxx Morando, así como de sus estilistas. "No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que sí se me haya olvidado [ponerme] ropa interior", finalizó la cantante, que más tarde conseguiría otro galardón a mejor interpretación solista pop.

Dichas palabras no han hecho más que avivar los rumores de un enfretamiento familiar entre los Cyrus que han estado circulando durante meses. En especial, uno que enfrenta a dos facciones, en la que cada cual apoya a una de sus progenitores.

Todo comenzó con el divorcio de los padres de Miley Cyrus después de casi 30 años juntos en la primavera de 2022. Pero el gran cisma, y la razón por la que la artista no se habla con Billy Ray, es que en el otoño de aquel mismo año el músico, que entonces tenía 61 años, se comprometía con Firerose.

Esta misteriosa joven, de quien no se conoce el nombre —se especual que puede ser Johanna Rosie Hodges— ni la edad exacta, es también cantante. Lo que no soporta Miley, según la prensa, es que su padre la conoció siendo todavía una adolescente, en el set de rodaje de Hannah Montana. Es decir, que a lo sumo es del mismo año que Miley, de 1992. O lo que es lo mismo, más pequeña que varios de sus propios hijos.

La autora de éxitos como Wreckig ball o Midnight Sky dejó de seguir a su padre en Instagram de inmediato y el resto de los hijos se posicionaron, siendo la más crítica con la estrella la benjamina de la familia, Noah Cyrus, que incluso llegó a decir públicamente "¡Qué falta de respeto!" criticando una entrevista de Miley.

Para acabar de rizar el rizo, el cisma se volvió patente en agosto de 2023. Fue entonecs cuando dos de los hermanos de Miley, los más pequeños, Braison Cyrus y la mencionada Noah, se saltaron la boda de su madre Tish con el actor de la serie Prison Break, Dominic Purcell. Sí que asistieron sus otro dos hermanos, los mayores, Brandi y Trace Cyrus, siendo Miley la dama de honor de su madre.