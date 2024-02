El emotivo discurso de Miley Cyrus en los Grammy: "Espero que no cambie nada porque mi vida ayer era hermosa"

Esta pasada noche se celebró la 66 edición de los Premios Grammy en el Crypto Arena, en Los Ángeles, que, como cada año, ha dejado momentos icónicos. Una de las protagonistas de la noche fue Miley Cyrus, que se llevó sus dos primeros galardones desde que comenzó su carrera.

"Muchas gracias a todos. Este premio es asombroso, pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida era hermosa ayer", expresó al recibir uno de los premios. La artista obtuvo el Grammy a Mejor grabación del año y a Mejor interpretación pop.

"No todos en el mundo recibirán un Grammy, pero todos en este mundo son espectaculares", declaró también Miley Cyrus, que no se olvidó de agradecer a los autores y productores de la canción con la que triunfó en la gala, Flowers, y que se encontraban en ese momento en el escenario acompañando a la artista.

La cantante estadounidense se acordó de su madre, Tish Cyrus, de su hermana Brandi y de su "amor", Maxx Morando. Pero en ningún momento mencionó a Billy Ray Cyrus, su padre, con el que rompió su relación tras conocerse que se separaba de su madre y que mantenía una relación con Firerose, que fue compañera suya en Hannah Montana.

Antes de abandonar el escenario, la cantante provocó una gran ovación entre el público con su despedida. "No creo que me haya olvidado de nadie, pero puede que se me haya olvidado la ropa interior", concluyó Cyrus.

Pero la artista también subió al escenario para cantar su exitosa canción, con la que logró la ovación de compañeros suyos como Taylor Swift, John Legend y Oprah Winfrey. "Pero luego recordé que... Acabo de ganar mi primer Grammy", expresó la artista durante su actuación, cambiando uno de los versos del tema.