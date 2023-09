Taylor Swift, relacionada con Travis Kelce, un jugador de fútbol americano

Después de vivir dos rupturas en este 2023, es lógico que una noticia así entusiasme a sus fans, sobre todo porque por fin se aleja de parejas que estén ligadas al mundillo artístico. A primeros de enero, Taylor Swift y Joe Alwyn, su pareja los últimos años, tomaban caminos separados en sus vidas; más tarde, su romance con Matt Healy no salía del todo bien. Pero ahora la cantante está viéndose con una estrella de la NFL, Travis Kelce.

Al mismo tiempo que ella se encontraba en el en el Prudential Center de Newark, en el estado de Nueva Jersey, asistiendo y siendo coronada como la gran triunfadora de la noche de los Video Music Awards que entrega la cadena MTV, salían a la luz unas declaraciones de una fuente cercana a ella confirmando unos rumores que venían sonando desde hacía un par de meses.

Todo empezó, cuentan desde el portal The Messenger, que ha conseguido la exclusiva, cuando Kelce, de la misma edad que Taylor y que milita en los Kansas City Chiefs —en la posición de tight end o ala cerrada—, asistió a uno de los conciertos de la artista en su The Eras Tour e intentó darle su número, sin conseguirlo.

Ello no evitó que, gracias a su interés, o eso ha declarado la fuente del citado medio, ambos comenzaran a verse. "Taylor y Travis han estado saliendo de manera muy tranquila", ha explicdo el informante, que ha añadido que ambos quedaron "cuando ella estuvo en Nueva York hace unas semanas".

Si bien ni el jugador de fútbol americano ni la autora de éxitos como Look what you made me do, Bad blood o Anti-Hero han querido hacer comentarios, así como tampoco sus reprsentantes, en su entrevista en el podcast New Heights, del 31 de agosto, Kelce hablaba de una reciente visita a La Gran Manzana.

Taylor Swift is reportedly ‘hanging out’ with NFL star Travis Kelce https://t.co/ZTzjd5ccKY pic.twitter.com/2q7WLfZklH — Page Six (@PageSix) September 12, 2023

Eso sí, cuando le preguntaron si se había tomado una semana libre y qué había hecho allí, el dos veces ganador de ls Super Bowl respondió "No puedo recordarlo, no creo que hiciese demasiadas cosas", amén de que luego admitió que había ido allí para "desaparecer".

El entrevistador, que es su hermano Jason, también le preguntó directamente si había descubierto "qué opina Taylor Swift" de su bigote, y Travis intervino. "No vamos a sacar el tema de Taylor Swift en este episodio", comentó, añadiendo con una sonrisa: "Pero algo me dice que a ella le va a gustar".