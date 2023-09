Travis Kelce habla por primera vez de su relación con Taylor Swift: "Estoy disfrutando la vida"

Es difícil ya detener el flujo de noticias que siguen la actualidad de uno de los romances de moda, el que mantienen Taylor Swift y Travis Kelce, sobre todo porque se ha convertido casi en un fenómeno de película romántica adolescente entre la animadora principal y la estrella del equipo de fúbol americano. Pero, como es obvio, si habla uno de los protagonistas...

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs tiene un podcast junto a su hermano, Jason Kelce, llamado New Heights, y en el último episodio no ha dudado en hablar del tema del momento. Eso sí, no lo ha hecho solo para alabar a la artista de 33 años, sino también para explicar que a partir de ahora va a preferir mantener su vida íntima en privado por el bien de ella.

"Mi deseo es respetar la vida de ambos", ha dicho el jugador de la NFL, también de 33 años. "Ella no está tan presente en los medios como yo haciendo este programa todas las semanas y divirtiéndome durante la temporada regular de la liga en los programas de otros compañeros", ha declarado.

Aún así, Kelce ha agregado que está "disfrutando de la vida" y que nadie puede dudar de que se lo pasó en grande "este fin de semana". "Pero creo que todo lo que sea de aquí en adelante seré yo hablando de deportes... Y hasta aquí puedo decir", ha continuado, si bien ha finalizado comentando un poco sobre cómo han sido estos días con Taylor, sobre todo en la posfiesta que organizó el equipo por la victoria conseguida.

"Recuerdo pensar que era increíble cómo todos en la habitación no tenían más que cosas buenas que decirme sobre ella, tanto los amigos como la familia", ha dicho, un momento sobre el que ha aparecido una nueva fotografía. "Todo el mundo me hablaba maravillas de ella y, además, el día fue perfecto para los Chiefs", ha continuado

Travis le ha agradecido a Taylor su "valentía" por haber ido al partido y sus ánimos al equipo, así como que le "chocara esos cinco" a su madre, Donna Kelce, durante el partido. "Y al final, sencillamente nos montamos en el coche y nos dimos a la fuga", ha rememorado Travis.

Por último, le ha mandado un saludo a la cantante y le ha agradecido su asistencia. Una, además, que se puede repetir, ya que, según varias fuentes han confirmado a TMZ, Taylor Swift repetirá e irá al próximo partido de Travis Kelce en el MetLife Stadium de Nueva York este domingo.