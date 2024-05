Todas las parejas de Taylor Swift, triunfadora en la música y arrolladora en el amor: de Harry Styles a Jake Gyllenhaal, entre otros

La mayoría de las relaciones sentimentales de Taylor Swfit conocidas han sido hombres famosos, aunque no todos pertenecen a su mundo, el de la música.

A sus 34 años, la lista de romances que atesora es larga. Lo más curioso, es que la artista ha dedicado muchas de sus letras a su antiguos amantes, de una forma u otra, los recuerda como mejor sabe hacerlo, con sus letras y su voz.

Su último novio es el jugador de la liga FNL Travis Kelce, con quien lleva poco más de dos meses. El popular futbolista del Kansas City Chiefs, equipo de la liga profesional de fútbol americano (NFL), ha sucedido en el trono amoroso de la cantante al actor británico Joe Alwyn, protagonista, entre otras, de la serie de televisión Conversaciones con amigos (basada en la novela de Sally Ronney) y de la película La última carta de amor.

Esta es, sin duda, la relación más larga de cuantas ha mantenido la artista, casi siete años. A Alwyn le ha escrito parte de sus letras en el disco Evermore, algunas de las cuales fueron modificadas tras el adiós.

El actor Joe Alwyn, en Londres, en febrero de 2024. Poco después rompería con Swfit. Jed Cullen / Dave Benett / Getty

De adolescente, la cantante más famosa del momento salió con Brandon Bordello, quien dejó la relación cuando se fue a la universidad. También a este le ha dedicado alguna que otra melodía.

A mediados de 2008, cuando Taylor estaba inmersa en el proceso creativo de Fearless, su segundo álbum, conoció al hermano mediano de los Jonas Brothers, Joe Jonas.

Fue una relación intensa pero breve, igual que la llamada que él le hizo para romper: apenas 27 segundos, según contó ella misma en una entrevista. En el tema Forever & Always, la letra es bien clara a este respecto: "Y me quedo mirando el teléfono, todavía no ha llamado / Y entonces te sientes tan mal que no puedes sentir nada en absoluto / Y recuerdas cuando te dijo: ‘Hasta siempre".

El cartel de 'Historias San Valentin', donde Taylor conoció a Hill. WARNER BROS

También mantuvo un fugaz romance con el cantautor colombiano Lucas Till, al que conoció en la grabación del tema You Belong with Me, que formaba parte de la película Historias de San Valentín. Se dijo que él buscaba una relación a largo plazo, mientras que la cantante decidió apostar de lleno a su carrera. No exenta de culpa, Swift miró hacia su interior tras la ruptura y escribió Back to December: "Me diste rosas y las dejé allí para que murieran / Así que esta soy yo tragándome mi orgullo / De pie frente a ti diciendo que lo siento por esa noche / Y vuelvo a diciembre todo el tiempo".

Otro romance corto pero tormentoso fue el que vivió con el músico John Mayer. Ella tenía apenas 19 años, mientras que el músico ya iba por los 32. Las causas de la ruptura serían, por un lado, rumores de malos tratos de él hacia ella; por el otro, muchas canciones. Primero, Dear John, un tema que hizo que muchas fans (o swifties) odiaran a Meyer. "Querido John, lo veo todo ahora que te has ido / ¿No crees que era demasiado joven para meterte conmigo? / (...) Y miraré atrás y lamentaré que ignoré cuando dijeron: ‘Corre tan rápido como puedas".

En 2010 la cantante cruzó su camino con el del actor Jake Gyllenhaal, protagonista de la película Brokeback Mountain , aunque nunca hubo pruebas fotográficas de la relación y sí un adiós a los cuatro meses. También Gyllenhaal cortó con ella con un mensaje de texto. Así que ella le dedicó varios temas en su álbum Red.

En 2012, Taylor conoció a Connor, nieto de Robert F. Kennedy, y decidió comprar una casa para estar cerca de él. Casa que vendió tras romper, aunque ella dijo que no fue un paso traumático. Y también le dejó una canción, Begin again.

Poco después de romper con Kennedy, Taylor apostó por el integrante de One Direction, Harry Styles, relación que inspiró casi todo el contenido de 1989, uno de los discos más exitosos de la estadounidense. La infidelidad planeó sobre ellos como causa de la separación.

Jake Gyllenhaal también enamoró a Swift. (MGM)

Calvin Harris fue una de las relaciones más duraderas -unos quince meses-. Se llegó a especular con una boda entre los dos, pero tras el final trascendió que Taylor le habría sido infiel al dj. Con un fino uso de la ironía, en 2022 escribió Alta infidelidad.

Dos semanas después de terminar con el dj, aparecieron las primeras fotos del actor Tom Hiddleston (Thor, El infiltrado...)y ella, que duró de mayo a septiembre de 2016. Muchas swifties consideran que Tom es una de las mejores parejas que tuvo la cantante, de quien se dijo que soñaba formar una familia con ella.

Sin embargo, ella tenía otros planes bastante lejos de un compromiso. De eso habla en el tema Midnight Rain: "Él quería comodidad, yo quería el dolor / Él quería una esposa, yo estaba construyendo mi vida / Buscando la fama, él seguía igual / Todo en mí cambió como la madrugada". Y así sigue, alérgica al compromiso aunque su amor con el futbolista haya abierto una nueva página romántica en su currículum.