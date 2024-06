Mbappé se suma al rechazo de los jugadores de Francia a la ultraderecha de Le Pen: "La política es más importante que el partido"

Francia está ante un momento crucial en su historia: los próximos 30 de junio y 7 de julio votará en las elecciones legislativas para elegir a sus representantes en la Asamblea Nacional. La relevancia de estos comicios es tal que incluso los jugadores de la selección francesa, concentrados por la Eurocopa de Alemania, no han podido evitar posicionarse y pedir a su gente que vaya a votar. El último en hacerlo ha sido Kylian Mbappé.

Después de que Ousmane Dembélé, Olivier Giroud y Marcus Thuram, el más contundente de todos posicionándose contra Marine Le Pen y su Agrupación Nacional, instasen a la ciudadanía gala a votar, el capitán de Les Bleus ha avisado de que "los extremos están a las puertas del poder", por lo que ha llamado "a todo el mundo a votar, a tomar conciencia de la situación".

"Tenemos la necesidad de identificarnos con nuestros valores de respeto", ha apuntado el delantero, que ha precisado que "quiero estar orgulloso de defender a un país que representa mis valores". En este sentido, Mbappé ha señalado que "esto es más importante que el partido de mañana porque la situación del país es diferente".

Y ha insistido en que "creo en los valores de la mezcla, la tolerancia y el respeto", así como que está "contra los extremos". "No hay que esconderse. Dicen que no hay que mezclar política y deporte. El país está en una situación importante y estoy en contra de la división", ha añadido.

El nuevo jugador del Real Madrid, además, se ha mostrado de acuerdo con las palabras de Marcus Thuram, que aseguró que, "como ciudadanos, hay que luchar a diario para que esto [la victoria de la formación de Le Pen en las elecciones europeas] no vuelva a suceder y que no pase la Agrupación Nacional".

"Comparto los valores de Marcus, para mí no ha ido lejos. Es la libertad de expresión y me alineo con él", ha dicho el ex del Paris Saint-Germain al respecto.