Las pulseras de la amistad de Taylor Swift: sus fans preparan distintivos para intercambiar en los conciertos

España se prepara para recibir a Taylor Swift. Los seguidores españoles están emocionados y eufóricos por la visita de la artista estadounidense a Madrid, que actuará los próximos días 29 y 30 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu. Entradas, ropa personalizada y hasta pulseras para intercambiar entre ellos son parte de la equipación que llevarán para ver a su ídola.

Esto último ha sido todo un éxito desde que comenzó The Eras Tour y que se ha viralizado en las redes sociales. Los 'swifties', nombre con el que se denomina a los fans de Taylor Swift, realizan estas pulseras en casa para después intercambiarlas durante la cola o ya dentro del recinto y tener así un recuerdo común de este día tan especial para ellos.

En TikTok hay cientos de vídeos de diferentes usuarios que enseñan sus pulseras y cuentan cómo las han hecho. "En total habré hecho unas 55 pulseras con los colores respectivos de cara era y mensajes monos para cada persona que sé la de y que así que sea un detalle más personal", explica una 'swiftie' en un vídeo.

La joven ha mostrado a cámara varias de estas pulseras y ha asegurado que tiene muchas ganas de repartirlas. "¿Cuántas pulseras vais a llevar? ¿50 está bien? ¿Lleváis más? ¿Me he quedado corta?", son varias preguntas que le ha planteado a las 'swifties' que vean su video.

Esta publicación cuenta con más de 16.000 visualizaciones y diferentes interacciones por parte de jóvenes que también han hecho estas pulseras de la amistad. "Yo solo he hecho seis" "Me entretengo tanto haciéndolas que ya llevo unas 100. A lo mejor me he pasado un poco", "Yo llevo 87, pero 50 me parece perfecto", son varias de las respuestas.